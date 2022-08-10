نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس من حساب المواطن بالزيادة الجديدة وتصل الى 70%وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن منذ ساعات عن لحظة إيداع الدفعة 57 في الحسابات البنكية، حيث ينتظر الكثير من مستفيدي برنامج حساب المواطن لحظة الإعلان عن موعد صرف دعم حساب المواطن وإيداعه في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين في صباح يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، 12 محرم 1444، وفقًا للتقويم الرسمي للصرف يوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية إو إجازة أسبوعية، فيتم تبكير أو تأخير الصرف يومًا واحدًا، ويتم صرف الدعم للمستفيدين المكتملة بياناتهم في حساباتهم البنكية، وسوف نوضح شروط التسجيل للحصول على الدعم بعد الزيادة الجديدة وكيفية الاستعلام وكيفية تسجيل جديد نوضح ذلك بالخطوات بالمقال، ومن المقرر أن يتم استمرار صرف الزيادة الجديدة التي تم إقراراها بأمر ملكي خلال الفترة الماضية، والتي أشار خبراء أن قيمتها تصل لـ 70% على مبلغ الدعم وفق عدد أفراد الأسرة، في الوقت الذي يتم فيه فحص طلبات التسجيل الجديدة التي سيتم الصرف لها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إستعادة صرف وعمل الحسابات التي كانت متوقفة الفترة الماضية بعد تحديث البيانات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من حساب المواطن:

الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من حساب المواطن

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 18 عام فيما يزيد عن ذلك.

يضم الفئات المستفيدة من الدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

من ضمن الفئات المستفيدة المطلقات والأرامل واليتامى والعوائل.

ويشترط انه لا يملك سجل تجاري أو ملكية ذات قيمة عالية.

الإفصاح عن اى دخل في برنامج حساب المواطن:

الراتب. النشاط التجاري اى نشاط تجاري للمستفيد يجب الافصاح عنه فورا. من ضمن مصادر دخل أخرى إذا كان هناك ااستثمارات المالية، بالإضافة إلى عوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة ، ويترتب على عدم الإفصاح عن المعلومات في برنامج حساب المواطن تطبيق المادة العشرون والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو القيام باسترداد الدعم الذي تم الحصول عليه بغير وجه حق.

كيفية تسجيل حساب جديد في منصة حساب المواطن:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم تقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك، وتشمل الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

ثم تقوم بملء وكتابة البيانات، سيتم إرسال رسالة تحقق من رقم هاتفك على رقمك الذي قمت بالتسجيل به.

ثم تقوم بإكمال إجراءات التسجيل من خلال كتابة باقي البيانات الخاصة بالحساب المصرفي وما إلى ذلك.

التأكد من رفع المستندات المطلوب

ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات، ثم أكمل التسجيل.

تفاصيل الدفعة 57 شهر أغسطس:

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته عبر تويتر عن تفاصيل الدفعة 57 شهر أغسطس حيث تم إيداع حوالي 3.6 مليار ريال سعودي قيمة مبالغ دعم المستفيدين الدفعة 57 في الحسابات البنكية لهم، ووصل عدد الأشخاص المستفيدين إلى 10.9 مليون مستفيد وتابع.