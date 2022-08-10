نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستفيدين وأسباب عدم الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من الخطوات الهامة التي يجب تنفيذها من قبل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي حتى يضمن استمرار عملية الدعم، حيث يطلب من المستفيدين تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بالهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني، وغيرها من البيانات الأخرى التي قد يتم تحديثها حتى يصبح بإمكان الفرد الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، ويذكر أن وزارة التنمية والموارد البشرية قد أطلقت منذ فترة نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي يهدف إلى توصيل الدعم لعدد أكبر من المستفيدين، وضمان وصول الدعم إلى عدد لا حصر له من المستحقين لخدمات الضمان الاجتماعي في كافة أنحاء المملكة، لذا أوصت الوزارة المستحقين بضرورة التسجيل في البرنامج.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

يحرص جميع المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي على طريقة تحديث الضمان الاجتماعي والبيانات الخاصة بهم، والتي أوصت بها وزارة التنمية والموارد البشرية، وقد أتاحت الوزارة إمكانية تحديث البيانات إلكترونيا دون الذهاب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الخاص بوزارة التنمية والموارد البشرية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

الضغط على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

اختيار أيقونة بياناتي، ومنها نختار تحديث ليتم تعديل البيانات الخاصة بك.

قم بتحديث البيانات التي ترغب في تحديثها.

قم بالموافقة والإقرار على البيانات التي قمت بتحديثها، والضغط على تحديث.

ونظرا لكون المتقدمين علي طلب حق الكفالة في برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، يحتاجون إلى متابعة حالة طلبهم والاستعلام عنه لمعرفة ما إذا تم رفضه أم قبوله، فستحمل طيات السطور الأتية أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي والتي يسعى إلى معرفتها الكثير من عملاء الضمان.

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

بعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يعتبر امتداد للضمان الاجتماعي الذي اعتدنا عليه، والذي يهدف إلى إيصال الدعم إلى أكبر فئة من المستفيدين، نعرض لكم بعض الأسباب التي قد لا تؤهل البعض للاستفادة من الضمان الاجتماعي، أو الضمان الاجتماعي المطور، أهمها: