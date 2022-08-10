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عمر شويل - جدة كم يخصم صندوق التنمية العقاري من الراتب؟،يتساءل العديد من السعودين عن قيمة الخصم الخاصة أموال التطوير العقاري من راتبي؟ 14000 ريال هو الحد الأعلى للدخل الشهري ومدعوم 100٪. تم اتخاذ هذا القرار من قبل صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

كم يخصم صندوق التنمية العقارية من الراتب؟

الصندوق العقاري هو طريقة جديدة لمتلقي القروض العقارية لتقديم خصومات على الأجور التي تزيد عن 14000 ريال سعودي وبديل مباشر للتخفيض بنسبة 35٪.

وهذا يعني أنه إذا دفع الفرد راتباً قدره 15000 ريال أو أكثر، فسيتم دعم الرهن العقاري بنسبة 95٪، وهو ما يعادل زيادة في الراتب بمقدار 1000 ريال بعد معدل خصم 5٪.

الهدف من القرار

أوضح خالد بن محمد العمودي، عضو مجلس المراجعة والرقابة في صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق قد قام بتعديل وتحسين درجاته.

وكان هذا الدعم يهدف إلى استمرار دعم الإسكان لغالبية المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية.

العقارات لتحقيق أهداف المملكة 2030، مما يساعد على زيادة قيمة المنازل المملوكة للمواطنين وتحسين كفاءة برامج التمويل.

كما يخبر أصحاب الدخول الشهرية التي تزيد عن 14 ألف ريال، أن دعمهم للقروض العقارية يخفض تدريجياً كل ألف ريال يزيد على راتبه، بدلاً من تخفيض الدعم مباشرة من 100٪، وكشف أنه سيتم تخفيضه بنسبة 5٪. تصل إلى 35٪.

عندما يقدم المستفيد راتباً قدره 15000 ريال سعودي ويتم خصم صندوق التطوير العقاري من هذا الراتب، يتم دعم الرهن بنسبة 95٪ بعد خصم 5٪. راتبه 1000 ريال.

التمويل المدعوم من الصندوق العقاري

يحتفظ صندوق التنمية العقارية بخدمة تحويل القروض العقارية المدعومة لأولئك الذين وردت أسماؤهم في الصندوق ولأولئك الذين لا يتلقون دعمًا للتمويل العقاري للمشاركة في التمويل.

تأتي هذه الخدمة في بداية قائمة مصالح الدولة ورغباتها لكسب أكبر نسبة من السكان في مختلف أنحاء المملكة.

التسجيل في صندوق التنمية العقارية

إذا أراد مواطن التسجيل في صندوق التنمية العقارية، فيجب عليه تقديم جميع المستندات المطلوبة.

يتضمن التهجئة الصحيحة للجنسية ومعلومات على استمارة الحصول على قرض عقاري من الصندوق.

خدمات الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية