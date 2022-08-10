نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب عبر منصة سلفة sulfah في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم خطوات الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب من خلال منصة سلفة والتي تعتبر من أكبر وأهم المنصات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم هذا المنصة بتقديم العديد من التمويلات للأفراد السعوديين الغير قادرين على تحمل تكاليف أي مشروع، وذلك للنهوض بالاقتصاد السعودي ومساندة الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة، ويمكن لهذه المنصة أن تقديم تمويل شخصي للأفراد يصل إلى 5000 ريال سعودي، لذلك يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن طريقة التسجيل للحصول على هذا التمويل وما الشروط المطلوبة، وهنا سوف نعرض لكم كيفية التسجيل للحصول على تمويل منصة سلفة لعام 2022.

الحصول على تمويل من منصة سلفة

بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن كيفية التسجيل للحصول على هذا التمويل الذي تقدمة منصة سلفة للأفراد، وخطوات التسجيل هي:

أولا قم بالذهاب إلى منصة سلفة الإلكترونية

بعد ذلك قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خانه تمويل شخصي.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك داخل الموقع.

بعد ذلك قم بتحديد قيمة التمويل الذي تريده.

ثم حدد الوقت اللازم التي تستطيع من خلاله سداد قيمة التمويل.

في النهاية بعد اتباع جميع الخطوات بشكل صحيح قم بالضغط على زر تسجيل.

وفي حين قبول طلبك سوف تصلك رسالة خاصة عبر الهاتف المدون في البيانات.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

هناك بعض الشروط يجب عليك اتباعها لكي تتمكن من الحصول على هذا التمويل المقدم من منصة سلفة، وهذه الشروط هي: