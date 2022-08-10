نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شركة أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية يترقبون إعلان أسعار البنزين في السعودية هذا الشهر أغسطس 2022 م، حيث أنه من المقرر أن تقوم الشركة بالإعلان عن الأسعار الجديدة وفقا لما اعتدنا عليه دوما، حيث يعد البنزين أحد أهم مصادر الطاقة التي يعتمد عليها فئة كبير من المجتمع، حيث يتم الانتقال داخل المملكة بواسطة السيارات نظرا لطبيعة المناخ السائد، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاص بأسعار الوقود وأي تغيرات قد تشهدها الأسعار خلال الساعات القليلة المقبلة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

كما اعتادت شركة أرامكو السعودية أن تقوم بالإعلان عن الأسعار الخاصة بكل شهر وفقا الآلية التي تتبعها، حيث يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة مع حلول اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وبذلك يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم التالي أي الحادي عشر من الشهر الميلادي، وفي الوقت الحالي تقوم الشركة بعملية مراجعة لكافة أنواع الوقود لتحديد السعر المناسب شهريا، وبذلك فإن الإعلان عن تحديث الأسعار سوف يكون مساء اليوم وفي حالة تغير الأسعار سوف يبدأ تطبيقها من صباح الغد.

أرامكو تعلن عن أسعار البنزين



وفقا للتغيرات التي يشهدها العالم أجمع حيث نشهد حالة من التذبذب فيما يتعلق بأسعار التصدير، سوف تقوم الشركة بمراجعة الأسعار والإعلان عن التسعير الجديد اليوم، ونعرض لكم الآن الأسعار التي تم الإعلان عنها بالشهر الماضي والتي يتم العمل بها حتى الآن في السوق المحلي داخل المملكة، وهي كالآتي:

وصلت قيمة لتر البنزين 91 2.18 ريال سعودي.

قدرت قيمة اللتر الواحد من بنزين فئة 95 بـ 2.33 ريال سعودي.

بالنسبة لسعر الديزل فقد بلغ سعر اللتر منه 0.63 ريال سعودي.

أما بالنسبة للكيروسن فقد بلغت قيمة اللتر منه 0.81 ريال سعودي.

وصلت قيمة اللتر الواحد من غاز البترول المسال 0.90 ريال سعودي.

تثبيت أسعار الوقود داخل المملكة



انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى قيام شركة أرامكو بتثبيت الأسعار، مما يعني عدم حدوث أي تغيرات خلال الفترة القادمة كما اعتدنا، حيث من المفترض أن نشهد شهريا أسعار جديدة، وذلك في العاشر من أي شهر ميلادي على أن يتم الأخذ بها من اليوم التالي، من الجدير بالذكر أن شركة أرامكو تقوم شهريا بمواجهة كافة أسعار البنزين، وذلك طبقا لبعض الإجراءات الخاصة بالحكومة المتعلقة بتعديل أسعار بعض المنتجات والخدمات الخاصة بالطاقة والمياه.