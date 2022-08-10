نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المقطوعة 1444 أخبار المساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المقطوعة 1444 عن مدى مصداقية عودة صرفه مرة أخرى بعد الانقطاع، فهي واحدة من المساعدات المقدمة من برنَامج التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية السُّعُودية، وذلك لمساعدة مواطني الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل بشكل مادي، وبما يتناسب مع اقتصاد المملكة، ونتعرف فيما يلي على كيفية التسجيل وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي.

عودة الضمان الاجتماعي المقطوعة 1444

تداول الكثير خبر إلغاء المساعدة المقطوعة بلا رجعة، لكن أعلنت وزارة الموارد البشرية على صفحتها الرسمية على تويتر بأنه يتم مراجعتها وعودتها عن قريب ولكن بشكل مختلف ومعدل، وقد تم صرف المساعدة المقطوعة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين قبل عيد الفطر وأعاد صرفها مره أخرى قبل عيد الأضحى لمستفيدي الضمان، ويُعد هذا كوسيلة مساعدة ضد غلاء الأسعار والمعيشة، ومن خلال التالي نوضح لكم تعديلات المساعدة المقطوعة.

كان يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة أو مرتين في السنة دون مواعيد ثابتة تم تعديل ذلك وأصبح يتم صرف المساعدة المقطوعة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، تم صرفها قبل عيد الفطر وعيد الأضحى كوسيلة مساعدة ضد غلاء الأسعار والمعيشة.

في النظام السابق كان يتم الاستعلام عنها من رابط خاص لكن أصبح يتم الاستعلام عن نزول المساعدة المقطوعة عند الاستعلام عن نزول راتب الضمان حيث أصبح يتم نزولها مع الراتب.

الضمان الاجتماعي المقطوعة تسجيل

يمكن التسجيل من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة 1444 من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. ثم الدخول إلى رابط المساعدات المقطوعة. بعد ذلك اختيار الخَدمات الإلكترونية من صفحة الموقع الرئيسية. ثم اختيار “تسجيل جديد في المساعدة المقطوعة”. بعدها إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال. إدخال البيانات الخاصة بالتابعين للمستفيد من أسرته. إرفاق جميع الأوراق المطلوبة مع طلب التقدم. وأخيرًا الضغط على تسجيل.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يمكن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم تسجيل الرَقم السجل المدني الخاص بالمستفيد. بعد ذلك يتم إدخال رَقم الطلب، ثم رمز التحقق. أخيرا النقر على استعلام.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة 1444