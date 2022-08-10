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عمر شويل - جدة خدمات وأهداف الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية، يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم العديد من الخدمات لمواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، ويتواجد العديد من فروع الصندوق العقاري بداخل المملكة العربية السعودية التي وصل عددها إلى 25 فرع في أرجاء المملكة، وسوف نقدم لكم عبر هذا المقال خدمات وأهداف صندوق التنمية العقارية بالتفصيل، فابقوا معنا.

خدمات الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية

تتنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر المملكة وتتمثل في توزيع الوحدات السكنية في 3976 بلدة وقرية في جميع أنحاء المملكة، ييوجد 25 فرعًا في المحافظات الكبرى بالمملكة.

إنه يتجاوز تغطية الأماكن التي لا يوجد فيها مكان آخر، ويمتد خدماته في جميع أنحاء المملكة.

ويريد ابتكار مجموعة متنوعة من برامج التمويل المتوازنة لإرضاء جميع شرائح المجتمع.

بالإضافة إلى تمويل القروض للأفراد والمؤسسات لإنشاء مشاريع عقارية، يمكن أن تكون هذه القروض قروضًا شخصية أو استثمارية.

أهداف الصندوق العقاري بالمملكة

بالإضافة إلى ذلك، يهدف الصندوق إلى تقديم حلول مالية واستثمارية ذات نتائج فعالة تضمن أن غالبية فئات المواطنين هم أصحاب منازلهم.

نهدف أيضًا إلى توفير منتجات سكنية عالية الجودة مناسبة للجميع وإمدادات عالية من المنتجات السكنية.

بالإضافة إلى تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، سنحقق شراكات ناجحة وفعالة مع القطاعين العام والخاص.

كم يخصم صندوق التنمية العقاري من الراتب التقاعدي؟

أبرمت وكالة التقاعد الحكومية اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، وسيتم خصم مساهمات الصندوق الشهرية من راتب تقاعد الصندوق هذا للمتقاعدين الذين يحصلون على قرض من الصندوق.

ووقع الاتفاقية جلالة محافظ الجهاز التقاعدي للدولة محمد النحاس، وخالد العمودي مدقق حسابات صندوق التنمية العقارية.

19425/1425 هـ المرسوم الملكي الكريم (48941 / ب / 7) الوفاء، ورغبات الكثيرين.

رقم صندوق التنمية العقاري

يوفر صندوق التنمية العقارية للمستفيدين من المواطنين خدمات التواصل مع الصندوق ويوفر أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية التي يمكنهم التواصل معها.

رقم البنك العقاري الموحد هو 199088 وستحصل على إجابة فورية حتى تتمكن من معرفة كيفية التسجيل في خدمة مثل الصندوق العقاري بالرقم الموحد.

كيفية احتساب مبلغ الدعم

المبلغ الذي سيخصمه صندوق التنمية العقارية من راتبك إجابة على هذا السؤال، يتم ذلك من خلال مجموعة من المعايير، مثل قسمة مبلغ ثابت على المبلغ المطلوب من مبلغ الربح المستحق وقيمة مبلغ الدفع يمكن تقسيمها إلى مجموعات متساوية، ويتم تحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد دفع رسوم شهرية للممول.

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