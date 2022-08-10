“noor.system.info” رابط نظام نور الإلكتروني أستعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1444

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عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الداخلي 1444، أعلنت وزارة التعليم عن إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة من خلال نظام نور الإلكتروني، وفق روزنامة وزارة التعليم السعودية بعد أن انتهت الوزارة من دراسة كافة طلبات النقل، المقدمة من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الداخلي، وفق القواعد والنظم المحددة من قبل الوزارة وسوف تعلن النتائج عبر رابط نظام نور الإلكتروني، الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين، من أهمها الإستعلام عن نتائج النقل الداخلي والخارجي، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الإستعلام، وطريقة التحقق من نتائج الحركة إلكترونياً.

تبحث وزارة التعليم السعودية عن توفير أقصى درجات الراحة للمعلمين، وبقدر المستطاع تعمل على أن يكون مكان العمل قريب من سكن المعلم، حتى تعمل على الاستقرار النفسي والعائلي للمعلمين وفي ظل العمل على رفع كفاءة المنظومة التعليمية في المملكة، أعلنت الوزارة عن مسابقة لتعين 11547 معلم ومعلمة بنظام العقود الرسمية، التي تعطي للمعلمين كافة حقوق المعينين من بدلات ومكافأة وكافة المميزات التي يحصل عليها المعلم المعين، كما أعلنت الوزارة عن موعد نتائج مسابقة وزارة التعليم الجديدة.

حركة النقل الداخلي 1444

للإستعلام الإلكتروني عن نتائج الحركة عليك الدخول على نظام نور التعليمي وأتباع الخطوات التالية.

أستعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1444

أللولوج إلي موقع نظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المعلم ” الاسم ورقم الهوية الوطنية”.

ثم النقر على أيقونة خدمات شئون المعلمين.

بعد ذالك أضغط على الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي لتظهر النتيجة تم نقلك أم لم يتم النقل.

رابط نظام نور الإلكتروني

أنشأة وزارة التعليم السعودية نظام نور الإلكتروني حتى تقدم كافة خدمات الوزارة من خلاله، فيمكن من خلال النظام معرفة نتائج الطلاب، كما يمكن التقديم في حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين، والإستعلام الإلكتروني عن نتائج النقل، كما يمكن من خلال النظام تسجيل الطلاب الجدد في المدارس الحكومية للصفوف الأولى، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى للطلاب والعاملين الإداريين والمعلمين.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين

حددت وزارة التعليم السعودية موعد إعلان النتائج لحركة النقل الداخلي، وهو يوم الخميس القادم الموافق 13 من شهر محرم لعام 1444 هجري، كما أتاحت الوزارة للمعلمين الذين لن يشملهم النقل تقديم اعتراض على نتائج الحركة، بداية من يوم 13 حتى يوم 15 من نفس الشهر شهر محرم 1444، وسوف تعلن النتائج إلكترونياً عبر نظام نور التعليمي.

وزارة التربية والتعليم السعودية

تعمل الوزارة وفق خطة مدروسة وتم وضعها من قبل خبراء في الوزارة وفيما يلي أهم المواعيد التي تخص وزارة التعليم في الفترة القادمة.

الهدف من النقل الداخلي

تهدف وزارة التعليم في المملكة على إراحة المعلمين في العمل، مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم في العمل، وكذالك توفير الوقت والجهد على المعلمين في الذهاب والعودة من أعمالهم والمدارس التي يعملون بها، وتحقيق الاستقرار النفسي للمعلم في العمل.

موعد إعلان نتائج النقل الداخلي

كما ذكرنا فأن النتائج سوف تعلن غداً الخميس 13 محرم 1444 هجري، عبر نظام نور الإلكتروني من خلال دخول المعلمين وتسجيل بياناتهم الشخصية الاسم ورقم الهوية الوطنية، ثم الإستعلام عن النتيجة وسوف تفتح باب تقديم الاعتراض على النتائج فور إعلانها لمدة يومين أمام المعلمين المعترضين على نتائج حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الجديد 1444.

حركة النقل الخارجي 1444

كانت وزارة التعليم قد أعلنت منذ فترة نتائج حركة النقل الخارجي التي شملت 33900 معلم ومعلمة وقالت الوزارة أن نسبة 80% من المتقدمين للنقل الخارجي تم نقلهم على الرغبة الأولى والثانية ونسبة 70% من طالبي لم الشمل وهو ما يعكس حرص الوزارة على توفير راحة أكبر للمعلمين في العمل.