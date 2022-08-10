شروط تركيب عداد كهرباء السعودية 1443

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عمر شويل - جدة شروط تركيب عداد كهرباء في السعودية قد تحتاج إلى تركيب عداد كهرباء في السعودية لإكمال طلب الخدمة، قد تختلف هذه الخطوات حسب نوع الخدمة، ويمكن عمل الاشتراكات من موقع الكهرباء عبر الإنترنت، أو نزور مكتبًا متخصصًا في الصيانة الكهربائية، لذلك سنطلعك على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.

شروط تركيب عداد كهرباء السعودية

لتلقي خدمات تركيب عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، عليك القيام بالخطوات التالية:

الحصول على شهادة التنسيق

بما أن هذه الشهادة حصل عليها مقدم الطلب قبل الحصول على رخصة البناء، فإن متطلبات الحصول على هذه الشهادة هي إدخال الكهرباء لإظهار قوة المبنى وحجم الكابل وعدد الوحدات، وهي على النحو التالي:

أحضر نسخة من رخصتك أو مقتطفًا من منطقة المبنى مع ختم وزارتك.

لدفع ثمن المسجد، تحتاج إلى الحصول على إذن من وزارة الصندوق الإسلامي.

يجب إنشاء خطط البناء عند طلب الخدمة.

طلب إيصال لتقديم الخدمات الكهربائية.

يقدم المواطنون طلبًا لتقديم الخدمة وفقًا للشروط التالية بعد الحصول على تصريح تعديل / بناء.

الأفراد الحاصلون على تصريح: يقدم المواطنون رخصة بناء، وتباشر الحكومة أعمال عزل المبنى، ويتم تحديد موقع العداد.

موقع التثبيت متوافق مع الاشتراكات الفنية ويجب تأريضه.

أولئك الذين لم يحصلوا على شهادة الصلح: في بعض الحالات قد يكون الأمر مختلفًا، فهو طلب إسكان، وهناك الكثير تحته. بالإضافة إلى هذه الطلبات، أولئك الذين يرغبون في الحصول على ترخيص والحصول على الخدمة.

أو أولئك الذين لديهم طلب بدون وثائق.

بالنسبة للطلبات غير المؤكدة، ستحتاج إلى الحصول على خطاب موافقة من الوزارة.

هناك أيضًا طلبات تجارية وطلبات مساجد وطلبات حكومية.

من لا يحتاج لإصدار شهادة مصالحة: هذه تطبيقات صناعية وزراعية.

بالنسبة للتطبيقات الصناعية، ستحتاج إلى تقديم نسخة من طلب الترخيص أو طلب تصريح البناء.

يجب أن تتم الموافقة على طلب المشاركة في الزراعة من قبل وزارة البيئة.

ويجب أن تكون هناك سجلات زراعية سارية المفعول صالحة لمهنة المهنة الزراعية.

يجب إنشاء خريطة جغرافية للموقع.

ضوابط الحصول على عداد كهرباء بدون صك

أعلنت شركة الكهرباء السعودية، عن مجموعة ضوابط للمملكة العربية السعودية لتركيب عدادات الكهرباء للمواطنين غير المالكين للمقيمين في العقارات لحاجتهم إلى خدمات الكهرباء ، الشروط باتباع السطر التالي:

يجب ألا يوضع المسكن الذي يتصل به العداد على أرض لأغراض الخدمة العامة أو أراضي وكالة حكومية أو أرض مصادرة كجزء من إنشاء مشروع عام.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لك وضع عقارات على أرض معرضة للنزاع أو إنشاء مبانٍ على أرض مملوكة للآخرين.

لا يمكن تشغيل منزل ينتهك قانون معايير البناء الصادر عن السلطة المختصة بسبب وجود أحياء عشوائية يصعب تنظيف بنائها.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تملك المساكن المبنية على أراض عامة وغير موصولة بالكهرباء، مما قد يضر بالسكان.

شروط طلب تقوية عداد كهرباء

وعلى هذا الأساس تم إنشاء شركات الكهرباء، وبعد ذلك تم الإعلان عن شروط خاصة لطلبات تقوية عدادات الكهرباء، والشروط الفنية هي: