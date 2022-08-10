نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن للفرد 1444 ورابط تسجيل جديد ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر شروط حساب المواطن للفرد 1444 الواجب توافرها عند التسجيل في حساب المواطن للقبول والتأهل في برنامج الدعم الحكومي، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن البرنامج كافة الشروط اللازمة للأهلية في حساب المواطن وهي الجنسية والإقامة وتوافق البيانات، وسنتناول شروط التسجيل في حساب المواطن بشيء من التفصيل من خلال المقال، كما يمكن الحصول على رابط بوابة حساب المواطن تسجيل جديد بعد فتح باب التقديم مرة أخرى بأمر ملكي كريم من القيادة الرشيدة التي تعمل على رعاية مصالح أبناؤها أولاً، ومن يرغب في الحصول على رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع مركز الاتصال الموحد يمكنه ذلك الآن.

شروط حساب المواطن للفرد 1444

برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج دعم تم إنشاؤه وإطلاقه من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمستحقين بصورة مباشرة من خلال بوابة موحدة، وتم إطلاقه من منطلق إدراك القيادة الحكيمة لأهمية دعم الأسر الأكثر احتياجاً للدعم المالي من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، إلى جانب تشجيع المواطنين على الترشيد في استهلاك منتجات الطاقة.

فهو برنامج من شأنه العمل على تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية التي تنتج من الإصلاحات المختلفة المزمع إجراءها ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م على أصحاب الدخول المنخفضة، وقد أوضح البرنامج شروط الأهلية الواجب توافرها في الفرد المتقدم بطلب جديد في حساب المواطن وهي كالتالي:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية باستثناء كلاً حاملي بطاقات التنقل وزوج المواطنة السعودية وأبناؤها وزوجة المواطن.

الإقامة الدائمة بالمملكة: وهذا يعني وجوب إقامة المتقدم داخل حدود المملكة خلال فترة الحصول على الدعم من البرنامج، وألا يكون سجيناً أو مقيماً في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات الحكومية ذات العلاقة أو المعنية.

بوابة حساب المواطن تسجيل جديد

يتاح أمام المواطنين المنطبق عليهم شروط حساب المواطن للفرد 1444 بشكل عام إمكانية التسجيل في البرنامج الآن وتقديم طلب جديد، وذلك بعد صدور أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يقضي بإعادة فتح تسجيل جديد في حساب المواطن مرة أخرى.

وبناءً على ذلك يمكن تسجيل طلب جديد في البرنامج وإضافة التابعين للحصول على الدعم من خلال تسجيل دخول بوابة حساب المواطن الإلكتروني باتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في حساب المواطن (ca.gov.sa).

التسجيل في حساب المواطن السعودي

يعتمد برنامج حساب المواطن على عددٍ من المبادئ العامة وهي العمل على حماية ذوي الدخل المنخفض من الآثار الاقتصادية، واحتساب البدل بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة، والعدل في تقديم البدل لكل فئة من الفئات المستحقة، ويتميز البرنامج بأن البدل النقدي المقدم للمستحقين متغيراً على حسب حجم الأسرة.

وفور فتح باب القبول والتسجيل في برنامج حساب المواطن، فقد تم إتاحة التقديم على البرنامج من جانب رب الأسرة بتعبئة طلب التسجيل عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وهنا يجب على العائل توفير البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على البدل، ويقصد برب الأسرة كلاً من الفئات الموضحة بالتالي: