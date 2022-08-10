نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 50,000 بدون أشتراط جهة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما يحتاج إليه العميل يستطيع الحصول عليه من خلال الحصول على تمويل شخصي سريع اونلاين بقيمة مالية تبدأ من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي ودون الحاجة إلى أى ضمانات كما يمتاز هذا التمويل الشخصي بأنه متاح لكافة العملاء بالقطاع الحكومي وشبة الحكومي وكذلك القطاع الخاص كل تلك المزايا مع تمويل شركة إمكان بالسعودية.

بدون كفيل وبدون تحويل الراتب 50,000 عبر شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل هي إحدى الشركات الرائدة في مجال المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد وأيضاً ضمن الشركات المالية التى تحاول توفير منتج تمويلي بتقنيات مالية حديثة حيث تتيح طلب التمويل اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان فيستطيع العميل من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 50,000 ريال ويتميز هذا التمويل كذلك بمزايا تناسب احتياجات العملاء وهي

يمتاز تمويل شركة إمكان بأنه متاح طبقاً لضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان أنه يمكن طلب التمويل وكذلك الحصول عليه اونلاين.

تمويل شركة إمكان يتميز بأنه عند التقديم لا يتطلب وجود كفيل.

يتميز كذلك تمويل شركة إمكان بأنه لا يتطلب تحويل الراتب الشهري.

قرض إمكان للتمويل يبدأ التمويل من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

كما لا يشترط طلب تمويل شركة إمكان إلى جهة عمل معينه.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة إمكان للتمويل

عند التقديم لطلب التمويل الشخصي عبر شركة إمكان للتمويل هناك بعض الشروط البسيطة التي فرضتها شركة إمكان للتمويل بالسعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

اشترطت شركة إمكان أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

كذلك اشترطت إمكان أيضاً بأن يكون المتقدم بالقطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص.

كما أشترطت أيضاً إمكان أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

حددت أيضاً شركة إمكان سن المتقدم يبدأ من 25 عام ولا يتجاوز 60 عام.

اشترطت أيضاً شركة إمكان أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي عبر شركة إمكان

خطوات بسيطة يستطيع من خلالها العميل من الحصول على التمويل الشخصي فوري وأيضاً اونلاين من خلال الخطوات البسيطة التالية