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عمر شويل - جدة رابط تقديم الحرس الوطني 1444 لضباط، حيث تم الإعلان مؤخرًا من قبل لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني في السعودية عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 لحملة الشهادة الثانوية قريبًا. فتعتبر وزارة الحرس الوطني الجهة المسئولة عن الأمن والدفاع الوطني ويترأسها الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وتضم الوزارة مجموعة من الإدارات والهيئات، وهي: الإدارة العامة للعلاقات والمراسم، والإدارة العامة للأفواج والإرشاد والتوجيه، والإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات، وإدارة مكافحة المخدرات، والإدارة العامة للشؤون الصحيّة.

تقديم الحرس الوطني ثانوي

ويمكن التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية فور فتح التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بلجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد، وذلك خلال المدة الزمنية التي يتم الإعلان عنها فقط.

شروط التقديم في كلية الحرس الوطني

أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج البلاد.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك ويكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالأمانة والشرف.

غير متزوج من سيدة أجنبية.

لابد من أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم.

يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.

نتائج الحرس الوطني للثانوي 1444 عبر موقع sanad.gov.sa

زيارة موقع وزارة الحرس الوطني.

ثم إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطني للمتقدم.

وأدخل كلمة المرور

وسجل الدخول ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني من القائمة الرئيسية.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

أنقر على أيقونة البحث.

وسوف تلك لك التفاصيل والنتيجة النهائية.

سلم رواتب القوات المسلحة 1444

يختلف رواتب الضباط في الحرس الوطني عن رواتب ضباط القوات المسلحة يبدأ راتب 7590 ريال سعودي بالدرجة الأولى بعد التعيين .

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول رابط تقديم الحرس الوطني 1444 لضباط واستعرضنا رابط التقديم وشروط التقديم في كلية الحرس الوطني، ونتائج الحرس الوطني للثانوي 1444 عبر موقع sanad.gov.sa