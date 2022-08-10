رقم حساب المواطن المجاني الموحد ca.gov.sa رابط صوتك مسموع 1444

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عمر شويل - جدة ننشر رقم حساب المواطن المجاني الموحد 1444 مركز الاتصال للشكاوى وتقديم استفسارات حول حساب المواطن السعودي، حيث أطلق برنامج حساب المواطن العديد من وسائل وقنوات التواصل مع خدمة العملاء التي يبحث عنها العديد من الأشخاص وعلى رأسهم هاتف حساب المواطن أو مركز الاتصال الموحد.

وقد تم الإعلان رسمياً من جانب المتحدث الرسمي عن عدد الطلبات التي تمت معالجتها بواسطة خدمة عملاء حساب المواطن، ومن خلال الإحصائية المعلن عنها اتضح جلياً أن رقم تليفون حساب المواطن هو الوسيلة الأكثر استقبالاً للشكاوى والاستفسارات، ويمكنكم التعرف على تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة القادمة، والحصول على رابط تسجيل جديد في حساب المواطن بعد إعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى.

رقم حساب المواطن المجاني الموحد 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة برنامج وطني وهو حساب المواطن السعودي، والهدف منه هو حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع حدوثه جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، حيث يتم من خلاله تقديم بدلاً نقدياً بصورة مباشرة عن طريق تحويل المستحقات إلى حسابات المواطنين والمواطنات البنكية.

ومن أجل تيسير التواصل مع برنامج الدعم الحكومي لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، فقد تم إطلاق عدداً من القنوات الرسمية للتواصل المباشر، حيث يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق حساب “خدمة العملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

كما يمكن التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية من خلال تعبئة الطلب عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية أو عن طريق الرقم الخاص بمركز الاتصال وهو 19912 الموحد، وقد حدد حساب المواطن تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لنزول المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين.

رقم تليفون حساب المواطن الموحد 1444

من يرغب في الحصول على كافة وسائل اتصال حساب المواطن سواء رقم حساب المواطن المجاني الموحد الذي يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلاله أو وسائل التواصل الإلكترونية الأخرى، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

مركز اتصال حساب المواطن 19912 بوابة حساب المواطن ca.gov.sa حساب خدمة العملاء “تويتر” citizen care

صوتك مسموع حساب المواطن 1444

خدمة صوتك مسموع الإلكترونية هي نافذة إلكترونية تم إطلاقها لتسهيل التواصل مع حساب المواطن للشكاوي، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ويتم الاستفادة منها من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة قد واجهتك خلال التسجيل في حساب المواطن أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

ويتم الحصول على خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “صوتك مسموع”. ثم النقر على أيقونة “ارفع طلب”. قم بإنشاء الطلب الخاص بك عن طريق كتابة الموضوع والاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ونوع الطلب. اختيار إيقاف الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى على موظف. القيام بشرح الطلب الخاص بك. يمكن دعم الطلب في الخدمة الإلكترونية من خلال إضافة المرفقات بالنقر على “إضافة ملف”. ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة. والنقر على أيقونة “إرسال”. عليك الاحتفاظ برقم الطلب، حيث سيتم الاستعلام ومتابعة الطلب الخاص بك عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على “تدقيق”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1444

يتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، ثم التوجه إلى نافذة “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال).

ثم كتابة رمز التحقق والضغط على “تسجيل”، وفي حال مواجهة أي مشكلة أثناء التسجيل، فيمكن التواصل من خلال رقم حساب المواطن المجاني الموحد مع البرنامج، ويمكن التعرف على خطوات حساب المواطن تسجيل جديد من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في الحصول على رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المستحق للفرد أو الأسرة، والإطلاع على شروط حساب المواطن للفرد 1444 يمكنه ذلك الآن.

شروط حساب المواطن العامة للأهلية

اشترط حساب المواطن توفر عدداً من الشروط لدى المتقدم بطلب التسجيل للحصول على المبالغ النقدية المستحقة المقدمة من خلال حساب المواطن السعودي، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة تنقل، وأن يقيم إقامة دائمة داخل حدود المملكة.

وألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة، كما يجب توافق البيانات المفصح عنها أو المسجلة عبر بوابة حساب المواطن مع البيانات لدى الجهات ذات العلاقة، وفي حال انطباق شروط الحصول على دعم حساب المواطن.

وتم التقديم بشكل سليم وإضافة كافة المرفقات المطلوبة عبر موقع حساب المواطن، ومن ثم الانتهاء من تعبئة كافة البيانات اللازمة، فسيتم القبول بالبرنامج، ويتاح التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن المجاني الموحد الموضح.

تحديث حساب المواطن 1444

تم الإيضاح من جانب حساب المواطن فيما يتعلق بضرورة تحديث بيانات حساب المواطن في حال كان هناك تغييراً على حالة المستحق أنه يجب التحديث خلال فترة زمنية محددة حتى لا يتوقف دعم حساب المواطن، فمن أجل ضمان استمرارية حساب المواطن في تقديم الدعم للمسجل أو القائم الفعلي، فعليه تحديث حساب المواطن خلال فترة زمنية يكون حدها الأقصى 15 يوماً على تاريخ حدوث التغيير.

وقد تم الإيضاح من قبل برنامج حساب المواطن فيما يتعلق بخطوات التعرف على ملخص وتفاصيل الدفعات المالية بالحساب الشخصي على بوابة البرنامج الإلكترونية، حيث يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الدفعات عن طريق الدخول غلى الحساب الخاص بك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول إلى الصفحة الخاصة بك، ثم الذهاب إلى قائمة الدفعات المالية، ومن ثم النقر على ملخص الدفعات، وسوف يتم استعراض الدفعات النقدية الخاصة بالمستفيد أو المستفيدة من دعم البرنامج الحكومي، كما يمكن تحقيق الاستفادة من حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة من الدفعة الحالية.

رقم حساب المواطن المجاني 1444

بعد إعلان برنامج حساب المواطن رسمياً عن الانتهاء من إيداع مبالغ الدفعة السابعة والخمسون لشهر أغسطس اليوم الأربعاء بتاريخ الثاني عشر من شهر محرم لعام 1444هـ الموافق لتاريخ العاشر من شهر أغسطس الجاري، فيمكن للمستفيدين التواصل مع خدمة العملاء للشكاوى والاستفسار من خلال رقم حساب المواطن المجاني الموحد في مواعيد العمل الرسمية.