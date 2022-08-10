نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الامام تعلن عن الدفعة الثانية من المقبولين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الامام منذ بضعة ساعات عن نتائج الدفعة الثانية من المقبولين للعام 1444، وذلك بعد ان تم الإعلان منذ فترة عن نتائج المقبولين في الدفعة الأولى وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر التالية بتوضيح طريقة الاستعلام عن نتائج المقبولين في جامعة الامام الدفعة الثانية 1444.

خطوات الاستعلام عن المقبولين في جامعة الامام

أوضح الدكتور عبد الله آل مريح عميد القبول والتسجيل أنه يجب على المرشحين ان يقوموا باستكمال الإجراءات الخاصة بالقبول إلكترونيا، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة.

كما يمكن للطلبة الدخول عبر تطبيق الجامعة الخاصة بالأجهزة الذكية.

يختار الطالب الاستعلام عن طلب سابق.

يتم النقر على متابعة الطلب عن طريق الضغط على أيقونة حالة التقديم.

يتم استكمال البيانات المعلومات المطلوبة.

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل

تعتبر واحدة من أهم الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية.

قامت الجامعة للمرة الأولى باستقبال أولى دفعات الطلبة عام 1975.

يوجد بها العديد من التخصصات من أهمها كلية الطب والعمارة والتخطيط.

بعد التوسعات التي تم عملها بالجامعة، أصبحت تضم أكثر من 21 كلية.

يدرس بها كل عام أكثر من 45 ألف طالب وطالبة.

توفر الجامعة للطلبة بيئة أكاديمية مميزة لطلابها.

شروط التقديم في جامعة الامام

التقديم في الجامعة متاح للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من خارج المملكة.

يجب ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات والاختبار التحصيلي، كما يجب أن يقوم باجتياز المقابلة الشخصية وذلك في حالة انطباق الشروط عليه.

يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولم يتم فصله من أي جامعة أخرى.

في حالة القبول يجب أن يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية تبعا للقواعد واللوائح المعلنة من قبل الجامعة قبل موعد بدء بداية الدراسة.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في جامعة الامام وطريقة الاستعلام عن المقبولين الدفعة الثانية 1444.