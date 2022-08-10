نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم الالكتروني وظائف الحراسات المدرسية ومهام وظيفة الحراسات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم الالكتروني وظائف الحراسات المدرسية ومهام وظيفة الحراسات المدرسية ورابط التسجيل الإلكتروني لوظائف الحراسات المدرسية وتم الإعلان من وزارة التعليم عن اتاحة فرص وظائف حراس للمدارس من أجل تأمين الطلاب اثناء العام الدراسي ويرغب الكثير من المواطنين السعوديين في التقديم علي وظائف الحراسات المدرسية ويجب علي الراغبين في التقديم استيفاء شروط وظيفة الحراسات المدرسية والتي تتكفل بحماية بحماية الممتلكات والطلاب في المدارس لذا تهتم وزارة التعليم بالإعلان عن وظائف حراس المدارس 2022. مهام وظيفة الحراسات المدرسية 2022 أولا التحقق من هويات أولياء الأمور فى حالة الحضور الى المدرسة لاستلام الطالب.

ثم تأكيد هوية الزائر والاطلاع على سبب الزيارة الى المدرسة.

ايضا متابعة انتهاكات سلامة الطلاب والابلاغ عنها فى اسرع وقت.

كذلك تحقيق الامن والسلامة والرقابة الشاملة فى المدرسة.

ثم العمل على سرعة ابلاغ مدير المدرسة فى حالة وجود أي خطر على الطلاب.

الاطلاع الدائم على أجهزة ومعدات السلامة.

ايضا معرفة جميع مداخل ومخارج الطوارئ فى المدرسة.

فحص كافة جوانب المدرسة للتأكد من مغادرة جميع الطلاب المدرسة فى نهاية اليوم الدراسي. شروط التسجيل فى التوظيف الالكتروني للحراسات المدرسية أولا يجب ان يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

التقديم متاح لمن لدية القدرة على القراءة ولكتابة الجيدة ويكون حامل على الاقل لشهادة محو الامية.

ايضا يشترط ان لا يقل سن المتقدم عن خمسة وعشرون عاماً لمدارس البنات ولا يقل عن خمسة وثلاثون عاماً لمدارس البنين.

كذلك يتم ترتيب موعد مقابلة شخصية للمتقدمين من قبل لجنة القبول.

ثم يجب ان يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح.

ايضا يجب ان يكون المتقدمين مسجلين ومستفيدين عن طريق نظام ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية.

كذلك يشترط ان لا يكون المتقدم متقاعد من عمل حكومي او مستفيد من الضمان الاجتماعي.

ثم يشترط ان يكون لائق طبياً لأداء المهام الوظيفية ولا يعاني من أي امراض مزمنة.

ايضا يشترط حس سير وسلوك المتقدم ولم يسبق إدانته فى أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة ولم يقام عليه حكم شرعي. خطوات التسجيل فى وظائف الحراسات المدرسية الدخول على رابط موقع وزارة الخدمة المدنية.

ثم ادخال البيانات الاتية ” رقم الهوية الوطنية – وكلمة المرور – الجنس “.

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي والضغط على خيار تسجيل للانتهاء من خطوات التقديم على فى وظائف الحراسات المدرسية 1444.

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