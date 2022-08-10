نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 2022 وما أسباب منع الراتب؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 2022، هو ما يحظى ببحث على نطاق واسع، من جانب المستفيدين من برنامج دعم الضمان الاجتماعي المقطوعة، والذي تغطي خدماته كافة الفئات من المستحقين، ممن أعلنت عنهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي يمكن لأي شخص يرغب في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من خلالها، حتى يتسنى للوزارة مراجعة بياناته، قبل الموافقة على صرف راتب الدعم له، ولكن يجب التنويه هنا على أي مستفيد، من الضمان، أن يقوم عقب الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 2022/1444، بعمل استعلام عن أهليته للاطمئنان بأنه مهل لصرف الراتب، وكذلك مراجعة كافة بياناته للتأكد منج صحتها، وأنه قد قام برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منه، بهدف تجنب منع راتب الضمان الاجتماعي المطور عنه.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

يمكنك أن تقوم بتسجيل حساب مستخدم جديد، في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المقطوعة، ويمكنك تتبع الخطوات التالية من أجل تسجيل دخول الضمان المطور، وذلك عبر موقع وزارة العمل أو الموارد البشرية، لمعرفة مدى استيفائك شروط نظام الضمان المطور الجديد. أو إجراء استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور. ويمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان المطور، من خلال الخطوات التالية:

يمكنك أولا الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور مباشرة. وعقب الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية اضغط إنشاء حساب مستخدم جديد. وبعدها اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. وبعد ذلك اضغط على أيقونة حماية المعاشات. وأخيرًا قم بملء بياناتك الشخصية وتأكد من صحتها. وبعدها حدد مكتب الضمان المطور الذي سوف تصرف منه راتبك. وبعد تحديد المكتب استكمل باقي بيانات الفئة التي تنتمي لها. واضغط بعدها على الموافقة على الشروط والأحكام. وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.

منع راتب الضمان الاجتماعي المطور

عقب القيام بعمل الضمان الاجتماعي دخول، يمكنك إجراء الضمان الاجتماعي المطور استعلام عن أهليتك، أو يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المقطوعة، من خلال التواصل مع برنامج الدعم، عبر رقم الضمان الاجتماعي المطور، واستيفائك الضمان الاجتماعي المطور الشروط المعلنة من جانب الوزارة، ولكن قد تجد بعد فترة أنه قد تم إيقاف صرف راتب الضمان لك، وترغب في معرفة أسباب رفض الضمان الاجتماعي المطور. فيجب أن تعلم بأن أهم أسباب إيقاف راتب الضمان الاجتماعي المقطوعة هي:

في حال لم تكن مسجلا لكافة مصادر الدخل بطريقة صحيحة.

أو في حال لم تسجل راتبك في الحساب بطريقة صحيحة.

وكذلك في حالة أن تكون المستندات غير صحيحة.

وأيضًا إذا لم تكن الأوراق والمستندات المقدمة من جانبك غير مكتملة.

من هم الذين يستحقون الضمان الاجتماعي؟

من أهم الفئات المستحقة لراتب دعم الضمان الاجتماعي، كل الأفراد الذين بلغوا الشيخوخة، والعاطلين ممن لم يجدوا عملا ومصدرا للدخل، حيث يمكن الالتحاق في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 2022، للذكور والإناث علة حد سواء، وكذلك السيدات من المطلقات والأرامل اللاتي لا عائل لهن، أو من هجرها زوجها وأصبحت هي العائل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى أسرة كلا من الغائب والمدمن ومن هجر أسرته.

كيف أعرف أني مؤهله في الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكنك الاستعلام عن أهليتك في الضمان الاجتماعي المطور، ومعرفة إن كنت مؤهلا لصراف راتب معاش الضمان الاجتماعي، وحالتك سواء بالقبول أو الرفض، من خلال التواصل مع رقم الضمان الاجتماعي 920020301، أو بالخط الساخن 19911، أو حتى من خلال الصفحة الرسمية للدعم الفني لبرنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.