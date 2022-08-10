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عمر شويل - جدة متطلبات إزالة عداد كهرباء لفترة مؤقتة السعودية 1443، لكي يتم ازالة العداد وإيقافة لفترة مؤقتة بسبب السفر أو إزالة المنزل أو لأي سبب أخر لابد من توافر مجموعة من الشروط، والمستندات التي تلزم لهذا الإجراء والتي سوف نوضحها لكم خلال مقال اليوم عبر موقع ثقفني، فتابعونا.

متطلبات إزالة العداد لفترة مؤقتة

هذه المستندات مطلوبة في حالة إزالة العداد أو إعادة العداد الذي تمت إزالته أو وجود العداد أثناء الترميم وإعادة الإعمار:

إذا طلبت إزالة العداد مؤقتًا، فأنت بحاجة إلى إذن لاستعادته وتفكيكه، وتحتاج إلى دفع رسوم الاستهلاك وتكلفة التركيب، ولا يوجد مستفيد آخر من العداد.

إذا كنت ترغب في إعادة العداد الذي تمت إزالته مؤقتًا، فستحتاج إلى تقديم تصريح بناء مع نسخة من فاتورة المشترك ودفع التكلفة.

التأجير المؤقت للعداد يتطلب إذنًا بالترميم أو الفك، ودفع رسوم الاستهلاك، وتكاليف التركيب، وعدم وجود مستفيدين آخرين من العداد.

عند التقدم بطلب إرجاع عداد تم إزالته مؤقتًا، يجب تقديم تصريح بناء مع نسخة من فاتورة المشترك ودفع التكاليف.

طلب تغيير جهد الإمداد حسب طلب مزود الخدمة

يجب إكمال طلب الخدمة من قبل شركة الطاقة أو عبر الإنترنت.

عند طلب الجهد، يجب أن يكون ضمن نطاق الجهد القياسي المعتمد من قبل الشركة.

سيتحمل مقدم الطلب جميع التكاليف المرتبطة بطلب تغيير جهد الإمداد.

طلبات التجزئة من شركة الكهرباء

يجب عليك التقدم بطلب للحصول على الخدمة عبر شركة الطاقة الخاصة بك أو الإنترنت.

عند الطلب، يجب أن تكون الوحدة في وحدة قياسية معتمدة من الشركة.

مقدمو الطلبات مسؤولون عن جميع التكاليف المرتبطة بتغيير جهد الإمداد.

استفسارات البيع بالتجزئة من شركات الطاقة الكهربائية

إذا كنت ترغب في توزيع الطاقة على منشأة سكنية أو تجارية، فأنت بحاجة إلى زيارة موقع شركة الطاقة وتقديم الطلب التالي.

يجب دفع جميع فواتير الكهرباء من قبل المواطنين.

يتم إجراء عمليات التفتيش في الموقع لضمان استقلالية الوحدة.

يجب الحصول على تصاريح البناء من البلدية التي تحدد عدد الشقق المقسمة.

طلب تجميع الأحمال

متطلبات إزالة عداد كهرباء لفترة مؤقتة السعودية 1443، للتقدم بطلب عاجل للطاقة، قد تحتاج إلى تلبية المتطلبات التالية:

لا بد من سداد الديون.

يجب تقديم التقرير الطبي وتوثيقه من قبل مستشفى عام يفيد بأن المريض بحاجة للكهرباء.

طلب نقل ملكية عداد كهرباء

يجب أن يوافق المالك على طلب الخدمة حيث قد يرغب شخص ما في جمع كل العدادات الموجودة في المبنى في متر واحد.

تقوم الشركة بعد ذلك بإزالة جميع العدادات.

بيان نقل الملكية إذا تم نقل ملكية المنزل إلى شخص آخر، فسيتم تغيير بيانات المبنى إلى اسم الشخص الجديد وسيتم إصدار الفاتورة باسم ذلك الشخص.

نبذة عن شركة الكهرباء السعودية

وهي من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1437 هـ بأمر ملكي في 28 من الشهر الجاري، ويقع المقر الرئيسي في مدينة الرياض.

الشركة السعودية للكهرباء هي المسؤولة عن توزيع الكهرباء في جميع أنحاء المملكة وجزء منها.

نقدم جميع الخدمات المتعلقة بالكهرباء في المملكة العربية السعودية.

يشجع الاستثمار في مشاريع في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ونقلها في الداخل والخارج.

يشارك في استثمارات الشركة في العقارات وتطوير المباني وتشييدها.

نقدم خدمات استشارية وإرشادية في جميع المجالات التي تخدم غرضنا.

يساهم في إنتاج المياه والبخار ويعمل لصالح الإنتاج في مجال الاتصالات، وتوفير خدمات الفوترة والتحصيل، وجميع الأنشطة التي تخدم أغراض الشركة.

طباعة وإعداد جميع الرسائل الإخبارية والتقارير والمعلومات المتعلقة بجميع الأنشطة التي تقدمها.

شروط الحصول على خدمة الكهرباء

هناك عدد من الشروط التي يجب على مقدم الطلب تقديمها من أجل السماح له بالحصول على السلطة من هيئة الكهرباء السعودية سوف نذكر هذه الشروط من النقاط التالية: