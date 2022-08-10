نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 2022 وما هو الحد المانع للصرف؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 2022، هو أبرز ما يتم البحث عنه، من جانب المستحقين لصرف راتب الضمان الاجتماعي المقطوعة، من الفئات التي يغطيها الدعم المقدم من جانب منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، عقب استيفائهم شروط نظام الضمان المطور الجديد، وذلك حتى نهاية موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتى يلتحق في الضمان الاجتماعي المقطوعة، كل من لم يستطع التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ويمكن لأي مستفيد يتساءل عن الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين كم ينزل؟ أن يقوم بإجراء استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، بعد أن يتأكد من استيفائه شروط الضمان الاجتماعي المطور، من خلال الدخول إلى الضمان الاجتماعي المطور نفاذ، أو التواصل مع الوزارة، من خلال رقم الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك عددًا من الشروط التي يجب على المستفيدين استيفائها، في حال رغبتهم في الحصول على راتب مقطوعة الضمان المطور، ولكن يجب على المستفيد أن يعلم بأن لكل فئة مستهدفة من فئات الضمان، شروط مختلفة عن غيرهم مثل؛ شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، وكذلك شروط الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، بالإضافة إلى شروط الضمان المطور للموظفين. وفيما يتعلق بشروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين 2022/1444. يجب على المستفيدين استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيمًا داخل حدود المملكة العربية السعودية.

كما يشترط ألا ينتلك لمستفيد، أملاكًا عقارية أو تجارية أو زراعية.

ولابد أن يهتم رب الأسرة في حال كان عاطلا، بتعليم أبنائه مهارات وخبرات مختلفة، تؤهلهم للالتحاق بالوظائف التي تعلنها الموارد البشرية.

ويشترط ألا يكون المستحق للضمان، قد التحق بأية برامج أخرى للدعم مثل؛ الإيواء أو الرعاية الصحية.

هل ربة المنزل تسجل في الضمان المطور؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن ربة المنزل يمكنها الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في حال كانت هي عائل الأسرة الوحيد، على شرط أن تسجل الزوج كأحد التابعين لها، حتى تتمكن الوزارة من مراجعة البيانات لكل التابعين، فإذا كان أحد التابعين لديه دخلا جيدًا، فلا تستحق ربة المنزل الحصول على الدعم، لأن ذلك يعد مخالفًا للشروط المعلنة.

ما هو الحد المانع للصرف في الضمان الاجتماعي؟

يعتبر الحد المانع للضمان المطور، هو مبلغ الدعم المقدم من جانب برنامج الضمان. والذي يتم تحديد قدره من جانب الوزارة لكل حالة متقدمة للاستفادة من الدعم. والحد المانع هو عبارة عن إجمالي دخل كل أفراد الأسرة. حثي يجب ألا يزيد مجموع مصادر دخل أفراد الأسرة الواحدة، عن الحد الذي وضعته الوزارة للأسرة. ويمكنك حساب قدر الدعم الذي سوف تحصل عليه، من خلال حاسبة الضمان المطور.