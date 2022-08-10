كم باقي علي الدراسة والتقويم الدراسي 1444 || موعد بداية الدوام في المدارس السعودية 2023 ودوام المعلمين بعد التعديل الاخير

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عمر شويل - جدة موعد بداية الدوام في المدارس السعودية 2023 يترقب عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بداية العام الدراسي الجديد 1444 في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية الدراسة بناءً على التقويم الدراسي المعتمد رسميا للعام الدراسي في المملكة العربية السعودية، فقد جاء التقويم الدراسي يتضمن كافة المواعيد الخاصة ببداية الدراسة وسير الدراسة بشكل عام على مدار الفصول الثلاثة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد بداية الدوام في المدارس السعودية ودوام المعلمين 1444.
موعد بداية الدوام في المدارس السعودية 1444
بناء على ما أعلنت وزارة التعليم السعودية بشكل رسمي، فمن المقرر ان يتم بداية الدوام في المدارس السعودية بجميع الصفوف الدراسية والمراحل الدراسية المختلفة بشكل عام سوف يبدأ العام الدراسي 1444، في 1 صفر 1444 هجريًا، الموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا، وذلك في كافة مدارس التعليم العام والخاص، وذلك بالنسبة لبداية العام الدراسي الجديد في الفصل الأول لجميع الطلاب، حيث تسير الدراسة بناء على النظام المتبع في العام الماضي وهو نظام ثلاثة فصول، والتي تبدا كلا منها في اطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي اكدت عليها وزارة التعليم، ومن المقرر ان يكون موعد بداية الدراسة هو نفس عودة دوام المعلمين 1444 في مختلف الصفوف الدراسية.
التقويم الدراسي 1444 في السعودية
وقد جاء التقويم الدراسي 1444 الجديد المعتمد رسميا في السعودية من قبل وزارة التعليم يعمل على تنظيم كل ما يتعلق بالدراسة، حيث يتضمن موعد بداية الفصول الثلاثة، وكذلك موعد بداية الامتحانات النهائية الخاصة بكل فصل، بالإضافة الى الاجازات الرسمية المستحقة للطلاب والمعلمين بشكل عام على مدار العام الدراسي، وقد جاءت أهم المواعيد في التقويم الدراسي 1444 على النحو التالي.
|بداية الفصل الدراسي الأول 1444
|بداية الفصل الدراسي الأول 1444 / 2023: 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022م.
|إجازة الفصل الدراسي الأول 1444
|يوم 30 ربيع آخر 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022.
|بداية الفصل الدراسي الثاني 1444
|يوم 10 جمادى أول 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022.
|إجازة الفصل الدراسي الثاني 1444
|يوم 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023.
|بداية الفصل الدراسي الثالث 1444
|20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023.
|إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث
|4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023.
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