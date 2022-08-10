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كم رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444 سلم رواتب المدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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عمر شويل - جدة رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444 يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتعرف على رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444، وذلك لكون المعهد الوطني واحد من ضمن المؤسسات الهامة التي جاءت نتيجة الشراكة بين شركة أرامكو السعودية وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم تحديد سلم رواتب خاصة بالملتحقين بالمعهد لكي يتم تحديد قيمة الرواتب التي يحصل عليها كل ملحق، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المعهد رسميا عن بدء تسجيل الطلاب لديه للعام الدراسي القادم 1444، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444.

رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444

يقوم المعهد الوطني للتدريب الصناعي في المملكة العربية السعودية بتقديم رواتب مميزة لجميع لكافة الموظفين والعاملين وهي الرواتب التي تختلف باختلاف بعض العوامل الهامة من ضمنها الظروف الخاصة بالموظف وكذلك الخبرة، ونجد ان الفترة الأخيرة قد شهدت اعلان رسمي من جانب المعهد الوطني للتدريب الصناعي، والذي قد اعلن رسميا عن فتح باب التسجيل لديه بداية من يوم الخميس الموافق 6 محرم للعام الهجري 1444، وقد اشار المعهد رسميا ان عملية التسجيل تستمر حتى يتم اكتمال العدد، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي قد تعلن عنها المعهد رسميا لكي يتم قبول الملتحقين.

سلم رواتب المعهد الوطني هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية 1444

وقد تم الإعلان رسميا عن سلم رواتب كافة التابعين الى المعهد الوطني للتدريب الصناعي في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444، وذلك بناء على العوامل المختلفة التي تحدد قيمة الرواتب مثل اختلاف الدرجات الخاصة بكل موظف، كما تختلف قيمة الرواتب بناء على الخبرة ومجموعة من العوامل المختلفة، بالإضافة الى تحديد قيمة العلاوات السنوية التي تختلف بناء على سلم الرواتب والعلاوات، كما يحدد كذلك سلم الرواتب قيمة البدلات التي يتم الحصول عليها بكافة العاملين، ويتم تحديث سلم الرواتب في كل عام من جانب الجهات الرسمية المسئولة في المملكة العربية السعودية، وقد تم نشر سلم الرواتب الجديد 1444 سلم رواتب هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية كالتالي:

المستويات الدرجة كبير مدربين فئة (أ) كبير مدربين فئة (ب) مدرب أول فئة (أ) مدرب أول فئة (ب) مدرب فئة (أ) مدرب فئة (ب) مدرب (ج)
الأول 1 16335 14260 11000 8315 8965 5670 47540
2 16985 14850 11520 8730 8515 6055 5070
3 17635 15440 12040 9245 8065 6440 5395
4 18285 16030 13560 9760 7615 6825 5730
5 18935 16630 13080 10275 7165 7210 6045
6 19585 17210 13600 10790 6715 7595 6370
ع/د 650 590 520 515 450 385 325
الثاني 1 20235 17800 14120 11305 9465 7980 6695
2 20885 18390 14640 11820 9865 8365 7030
3 21535 18980 15160 12335 10315 8750 7345
4 22185 19570 15680 12850 10765 9135 7670
5 22835 20160 16200 13365 11215 9530 7995
ع/د 650 590 520 515 450 385 325
الثالث 1 23485 20750 16720 13880 11665 9905 8320
2 24135 26340 17240 14395 12115 10390 8645
3 24435 21930 17760 14910 12565 10675 8970
4 25435 22520 18280 15425 13015 11060 9295
5 18800 15940 13465 11445 9630
ع/د 650 590 520 515 450 385 325
الرابع 1 16455 13915 11830 9945
2 16970 14365 12215 10370
3 17485 14815 12600 10595
4 18000 15265 12985 10920
5 18515 15715 13270 1124

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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