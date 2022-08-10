نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444 سلم رواتب المدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المقال التالي
عمر شويل - جدة رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444 يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتعرف على رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444، وذلك لكون المعهد الوطني واحد من ضمن المؤسسات الهامة التي جاءت نتيجة الشراكة بين شركة أرامكو السعودية وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم تحديد سلم رواتب خاصة بالملتحقين بالمعهد لكي يتم تحديد قيمة الرواتب التي يحصل عليها كل ملحق، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المعهد رسميا عن بدء تسجيل الطلاب لديه للعام الدراسي القادم 1444، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444.
رواتب المعهد الوطني للتدريب الصناعي 1444
يقوم المعهد الوطني للتدريب الصناعي في المملكة العربية السعودية بتقديم رواتب مميزة لجميع لكافة الموظفين والعاملين وهي الرواتب التي تختلف باختلاف بعض العوامل الهامة من ضمنها الظروف الخاصة بالموظف وكذلك الخبرة، ونجد ان الفترة الأخيرة قد شهدت اعلان رسمي من جانب المعهد الوطني للتدريب الصناعي، والذي قد اعلن رسميا عن فتح باب التسجيل لديه بداية من يوم الخميس الموافق 6 محرم للعام الهجري 1444، وقد اشار المعهد رسميا ان عملية التسجيل تستمر حتى يتم اكتمال العدد، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي قد تعلن عنها المعهد رسميا لكي يتم قبول الملتحقين.
سلم رواتب المعهد الوطني هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية 1444
وقد تم الإعلان رسميا عن سلم رواتب كافة التابعين الى المعهد الوطني للتدريب الصناعي في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1444، وذلك بناء على العوامل المختلفة التي تحدد قيمة الرواتب مثل اختلاف الدرجات الخاصة بكل موظف، كما تختلف قيمة الرواتب بناء على الخبرة ومجموعة من العوامل المختلفة، بالإضافة الى تحديد قيمة العلاوات السنوية التي تختلف بناء على سلم الرواتب والعلاوات، كما يحدد كذلك سلم الرواتب قيمة البدلات التي يتم الحصول عليها بكافة العاملين، ويتم تحديث سلم الرواتب في كل عام من جانب الجهات الرسمية المسئولة في المملكة العربية السعودية، وقد تم نشر سلم الرواتب الجديد 1444 سلم رواتب هيئة التدريب في الكليات والمعاهد التقنية كالتالي:
|المستويات
|الدرجة
|كبير مدربين فئة (أ)
|كبير مدربين فئة (ب)
|مدرب أول فئة (أ)
|مدرب أول فئة (ب)
|مدرب فئة (أ)
|مدرب فئة (ب)
|مدرب (ج)
|الأول
|1
|16335
|14260
|11000
|8315
|8965
|5670
|47540
|2
|16985
|14850
|11520
|8730
|8515
|6055
|5070
|3
|17635
|15440
|12040
|9245
|8065
|6440
|5395
|4
|18285
|16030
|13560
|9760
|7615
|6825
|5730
|5
|18935
|16630
|13080
|10275
|7165
|7210
|6045
|6
|19585
|17210
|13600
|10790
|6715
|7595
|6370
|ع/د
|650
|590
|520
|515
|450
|385
|325
|الثاني
|1
|20235
|17800
|14120
|11305
|9465
|7980
|6695
|2
|20885
|18390
|14640
|11820
|9865
|8365
|7030
|3
|21535
|18980
|15160
|12335
|10315
|8750
|7345
|4
|22185
|19570
|15680
|12850
|10765
|9135
|7670
|5
|22835
|20160
|16200
|13365
|11215
|9530
|7995
|ع/د
|650
|590
|520
|515
|450
|385
|325
|الثالث
|1
|23485
|20750
|16720
|13880
|11665
|9905
|8320
|2
|24135
|26340
|17240
|14395
|12115
|10390
|8645
|3
|24435
|21930
|17760
|14910
|12565
|10675
|8970
|4
|25435
|22520
|18280
|15425
|13015
|11060
|9295
|5
|18800
|15940
|13465
|11445
|9630
|ع/د
|650
|590
|520
|515
|450
|385
|325
|الرابع
|1
|16455
|13915
|11830
|9945
|2
|16970
|14365
|12215
|10370
|3
|17485
|14815
|12600
|10595
|4
|18000
|15265
|12985
|10920
|5
|18515
|15715
|13270
|1124
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