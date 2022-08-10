نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط رفع ايقاف الخدمات مؤقتاً ومعرفة خطوات الإيقاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف الخدمات من البنود التي يقررها الجهات القضائية على المواطن الذي لا يلتزم بقضاء دين أو تنفيذ ما ورد في عقد بين شركاء، ويعتبر ذلك بمثابة عقوبة له لإجباره على التنفيذ، وأتاحت الحكومة السعودية الحق في معرفة إيقاف الخدمات بشكل إلكتروني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهات قضائية أو حكومية.

طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً

يتمكن المواطنين الذين صدر بشأنهم قرار من قبل الحكومة السعودية بإيقاف الخدمات أن يتمكنوا من عمل رفع لإيقاف الخدمات مؤقتاً عن طريق بوابة “ناجز” تلك البوابة التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية التي يستفيد منها المواطن السعودي، وسوف نوضح فيما يلي الخطوات اللازمة للحصول على رفع إيقاف الخدمة بشكل مؤقت:

أولاً قم بالدخول مباشرة على موقع وزارة العدل الإلكتروني.

إختيار الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة عبر المنصة الرئيسية للموقع.

ثم إختيار قائمة التنفيذ، تليها خطوة إختيار خدمة طلباتي.

يتم إستكمال الإجراءات عن طريق إختيار تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات.

يقوم الموقع الإلكتروني بطلب إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص والمعلومات الهامة.

تأكد من إدخال هذه البيانات بطريقة صحيحة ومراجعتها لضمان نجاح تقديم الطلب.

وأخيراً قم بالنقر على تسجيل الطلب حتى يتم رفع طلبك للجهات المختصة.

ويتم رفع إيقاف الخدمات بعد حدوث تقديم الإلتزام اللازم للشخص الذي تم رفع الخدمات عنه وعودة الحق لأصحابه أو الحصول على مهلة أو الوساطة، كما يتم رفع الإيقاف خلال 24 ساعة فقط بعد إتمام عملية التحقق من الجهات المختصة ويستطيع المواطن من خلال بوابة أبشر معرفة أمر تعليق الخدمات أم لا وذلك عن طريق رقم الهوية الوطنية.

الشروط الواجب توافرها حول عدم إيقاف الخدمات

تسهيلاً من الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على المواطنين حتى لا يتم إيقاف الخدمات لهم فقد وضعت الحكومة بعض التسهيلات التي يمكن الإستفادة منها، فيما يلي نوضح تلك الشروط الواجب توافرها:

يجب أن يتمكن المواطن من سداد المبلغ المستحق خلال 24 للشخص المحكوم له حيث وفرت الحكومة السعودية حل هذا الأمر عن طريق رقم مفوتر خاص بالمحاكم التنفيذية وهو 169.

تتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة برفع إيقاف الخدمات ويتم هذا خلال ثلاثة أيام بعد التأكد من إنتهاء المشكلة بين الطرفين.

لا يسمح للمواطن الذي صدر بحقه قرار وقف للخدمات أو تجميد للحساب البنكي بصرف راتبه بالكامل من ماكينات الصرف الآلي فقط يسمح له بصرف 67% فقط من الراتب الشهري.

لا يلحق الضرر بالأشخاص التابعين لمن يصدر بحقهم قرار إيقاف الخدمات.

يستطيع الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار إيقاف الخدمات من صرف العلاوات وكذلك بدل الغلاء تنفيذاً للاوامر الملكية.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات

قامت الحكومة السعودية بإصدار قرار بشأن إيقاف الخدمات للمواطنين كإجراء نتيجة عن حق لأشخاص آخرين أو مؤسسات تابعة للدولة في مختلف القطاعات، ويتمكن المواطنين الذين صدر بشأنهم القرار من عمل استعلام وذلك عن طريق مايلي:

تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.

اختيار تنفيذ المتواجد من الخيارات المتاحة.

ثم قم باختيار استعلام عن طلب تنفيذ حتى يتم الإستعلام بنجاح.

ينتقل الموقع إلى صفحة جديدة يتم من خلالها كتابة رقم الطلب وتحديد نوع الهوية.

كم يستغرق رفع ايقاف الخدمات

قامت وزارة الداخلية السعودية بتخصيص رقم للسداد إلكترونياً حتى يتم السداد عليه وهو خاص أيضاً بالمحكمة التنفيذية وهو 169، وعندما تتم عملية السداد بنجاح تقوم الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات خلال 3 أيام من تاريخ السداد كحد أقصى، والجدير بالذكر أن اللجنة التي تصدر قرار الإيقاف تتضمن 6 وزارات من مؤسسات الدولة تقوم برفع المقترحات التي اتخذتها خلال 60 يوم كحد أقصى.

درجات إيقاف الخدمات

استخدمت وزارة الداخلية السعودية درجات إيقاف الخدمات للمحافظة على حقوق المواطنين وإلزام من عليه حق بالسداد يتم ذلك عن طريق إيقاف الخدمات، والتي كانت في السابق تتم خلال 30 يوماً بين إحالة الطلب للمحكمة والتحقق من الشروط النظامية ثم إصدار أمر التنفيذ وإعطاء مهلة 5 أيام للسداد لتيسير الإجراءات عن طريق المحكمة، أما الآن أصبح أمر الإيقاف يستغرق 24 ساعة فقط لتتم كافة الإجراءات إلكترونياً.