نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم وبدون اي مصاريف إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المواطن السعودي وكذلك المقيم يمكنه طلب تمويل يبدأ من 2000 ريال وربما يصل إلى 20,000 ريال كما لا يحتاج تلك التمويل إلى أى ضامن عند التقديم كما من أهم المزايا التي صمم بها تلك التمويل أنه لا يحتاج إلى أى مصاريف إدارية وهناك العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني كما سوف نتعرف على طريقة طلب التمويل.

20,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم عبر شركة اليسر للتمويل

التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر هو إحدى العروض التمويلية التى تقدمها شركة اليسر للتمويل فتوفر الشركة أفضل العروض التمويلية الميسرة والتى لا تحتاج إلى كفيل ويتميز كذلك التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر بالآتي

التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر تم تصميمه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الأصغر من اليسر بأنه لا يتطلب كفيل عند التقديم.

المواطن السعودي لديه فرصة الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

بينما الغير السعودي لديه إمكانية الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل.

كما لا يحتاج التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر إلى أى مصاريف إدارية عند التقديم.

لا يتطلب أيضاً التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.

متاح كذلك سداد مبلغ التمويل من شركة اليسر على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

شروط طلب التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

القرض الشخصي الأصغر من شركة اليسر يعتبر إحدى المنتجات التمويلية المميزه للأفراد لمى يتوفر به من مزايا ولكن حددت شركة اليسر شروط بسيطة من أجل طلب التمويل وهي

اشترطت شركة اليسر أن يكون السعودي وكذلك المقيم المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال.

كما أشترطت أيضاً شركة اليسر أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

كذلك لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

رابط الحصول على التمويل الأصغر عبر شركة اليسر

يتمكن كل المواطنين السعوديين وأيضاً الغير سعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر التقديم لطلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الأصغر عبر شركة اليسر

عند طلب العميل الحصول على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر فحددت شركة اليسر للتمويل الأوراق اللازمة من أجل الحصول على تلك التمويل وتتمثل تلك الأوراق في الآتي

الهوية الوطنية للعميل السعودي.

كذلك الإقامة للعميل الغير سعودي.

تعريف بالراتب الشهري.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

حاسبة التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل

توفر شركة اليسر للتمويل حاسبة القسط الشهري والتى من خلالها يستطيع المتقدم من معرفة قيمة القسط الشهري المطالب به من أجل سداد قيمة التمويل فمن خلال الدخول على رابط حاسبة التمويل لدى شركة اليسر ومن ثم تحديد قيمة التمويل وكذلك تحديد فترة السداد يظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.