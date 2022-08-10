خطوات التسجيل في حساب المواطن في 3 دقائق فقط

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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن فتح باب التسجيل في حساب المواطن الذي أُعلن عنه منذ أيام والذي تبع ما أصدره الملك/ سلمان بن عبد العزيز من أوامر ملكية، وترقب عدد كبير من مواطني المملكة إعادة تفعيل تسجيلهم في البرنامج الذي يتيح لهم الحصول على الدعم الحكومي الخاص بهم، وهو الأمر الذي سوف نتعرف على خطواته الصحيحة في السطور القادمة.

برنامج حساب المواطن المطور

تم الإعلان عن بدء استقبال الطلبات الجديدة الخاصة بانضمام المستفيدين لبرنامج الدعم الحكومي الذي يتبعه حساب المواطن، والذي أشار الملك سلمان بأن المبلغ المالي المقدر له يبلغ 10 مليارات ريال، وحصة المستفيدين من البرنامج تبلغ 8 مليار ريال.

أعلن برنامج حساب المواطن على إثر ذلك تبقى مدة قصيرة للغاية لمن يرغب في التسجيل في حساب المواطن لصرف مستحقات الدورة الـ 56 من برنامج الدعم.

يتبع البرنامج عدد من الضوابط والتي يأتي ضمنها مراجعة كل 3 أشهر على الدعم المالي الذي توفره الحكومة للمواطنين عبر حساب المواطن، لكن يسبق ذلك إعادة التسجيل في برنامج حساب المواطن المطور المعلن عنه.

فتح التسجيل في حساب المواطن

إجراءات فتح التسجيل في حساب المواطن جاءت بتوجيه من الملك سلمان، خاصةً مع الرغبة في التخفيف من الأعباء التي يحملها المواطنين بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي تشمل تصحيح أسعار المواد البترولية وتطبيق قيمة الضريبة المضافة على عدد من السلع الغذائية والمشروبات، الأمر الذي دفع الملك سلمان إلى رفع قيمة الدعم بما يتلاءم مع الظروف الحالية، بما يهدف إلى تقديم المساعدة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والضعيف.

التسجيل في حساب المواطن

تعتمد إجراءات التسجيل في حساب المواطن على عدد من الخطوات، والتي تأتي كما يلي: