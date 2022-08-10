نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية وخطوات التقديم علي قرض السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن أنواع السيارات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعي السعودي، وهو من أهم البنوك التي تقدم المساعدات، والقروض المختلفة للمواطنين وذلك من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والحصول على ربح ثابت منها خاصتًا لمحدودي الدخل الغير قادرين على مواجهة الحياة بالشكل الكامل، ويقدم الأن البنك تمويل سيارة، والذي من خلاله يتمكن المواطن الحصول على سيارة من البنك ولكن وفق شروط محددة، تابعونا للتعرف على التفاصيل بشكل أفضل.

أنواع السيارات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية

تختلف أنواع السيارات المتاحة من قبل بنك التنمية الإجتماعية التي يحصل عليها المواطنين السعودين لتتناسب مع العديد من الفئات، كما سنوضح لاحقاً:

سعر السيارة تايوتا فوتشنر هو 103.188 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري لها بقيمة 1731 ريال سعودي.

سعر السيارة هيونداي ازيرا هو 99.988 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري لها قيمته 1666 ريال سعودي.

سعر السيارة هيونداي سنتافيه هو 98.255 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري بقيمة 1637 ريال سعودي.

سعر السيارة ماركة نيسان التيما من بنك التنمية الإجتماعية هو 77.911 ريال سعودي موديل 2019 حييث تبلغ قيمة القسط الشهري 1289 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة هيونداي H1 من بنك التنمية الاجتماعية 89.330 ريال سعودي حيث يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 1488 ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

تتلخص خطوات التقديم للحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية بداخل المملكة العربية السعودية في عدة خطوات وهي كالآتي:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

اختيار ايقونة التقديم الالكتروني من بين الخيارات المتاحة.

ثم قم بالدخول على النفاذ الوطني الموحد.

إختيار إضافة طلب جديد من بين الخيارات المتواجدة.

تليها خطوة قدم على تمويل جديد.

ثم قم بإختيار المنتجات الخاصة بك كمواطن من العمل الحر الخاص بك.

إختيار مركبات النقل الموجه مع إضافة البيانات المطلوبة خلال طلب التمويل.

هكذا تكون إكتملت خطوات التسجيل بالضغط على أيقونة الإرسال.

يقوم الموقع الإلكتروني بمنح العميل رقمه الخاص بالتقديم، حيث يتم إرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد لهيئة البنك.

عندما تتم معالجة الأمر من خلال المسؤول عبر البنك يتم صرف قيمة التمويل للمتقدم.

شروط التقديم للحصول علي قرض السيارة

قدم بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط لكي يتم الحصول علي قرض السيارة، وهي الآتي: