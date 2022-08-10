نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اعتراض حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس 1444 ca.gov.sa مع شروط الأهلية الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد نزول الدفعة 57 من حساب المواطن في الحساب المصرفي بنك الراجحي خلال الساعات القليلة الماضية للمستفيدين من البرنامج، بدأ الكثير من المستفيدين بالبحث عن طرق اعتراض حساب المواطن الدفعة 57 لشعر أغسطس لعدم التحقق من أهليتهم، وأتاح البرنامج لهم فرصة تقديم اعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية حساب المواطن، ونوفر لكم من خلال موقعنا طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن على المبالغ المستحقة في حساب المواطن 1444.
اعتراض حساب المواطن
أطلقت الحكومة السعودية برنامج حكومي يهدف لتقديم الدعم المادي للأسر منعدمة الدخل والمتوسطة، والذي تم إطلاقه نهاية عام 2017م، وجاء هذا تعويضاً للمواطنين عن التدهور الاقتصادي الذي طرأ في المملكة، بسبب التوسعات الضخمة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج لتحقيق حياة كريمة لأبنائها من الشعب السعودي ومساندتهم في أمورهم الاقتصادية لتخفيف العبء عنهم.
شروط أهلية حساب المواطن
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على معاش حساب المواطن حاملاً للجنسية السعودية.
- كما يجب أن يكون المستفيد متواجد داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- بينما يلزم تسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الرسمي حساب المواطن بشكل صحيح.
- ويجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- ورفع جميع المستندات المطلوبة من خلال البوابة.
- كما يجب أن يكون لدى المستفيد حساب بنكي لتحويل الدعم عليه.
خطوات الاعتراض في حساب المواطن
وتتلخص خطوات الاعتراض على المبالغ التي تم إيداعها للمستفيدين أو عدم إثبات أهلية الفرد من الدعم كالتالـــــــــي:
- تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد على موقع حساب المواطن.
- وإدخال رمز التحقق ومراجعة البيانات المسجلة للتأكد من صحتها.
- كما يجب النقر على أيقونة (إدارة الحسابات).
- وبعدها يجب الدخول على الحساب الشخصي والذي يمكن التحكم من خلاله في تعديل البيانات والتحكم الكامل في الحساب.
- بينما يتم الدخول على إدارة حسابي ومنها الدخول على تاريخ الاستحقاق.
- ويظهر إذا كان هناك رفض للمتقدم أو التابعين وأسباب الرفض.
- كما يجب الضغط على أيقونة رفع طلب الاعتراض.
- وتسجيل البيانات المطلوبة وشرح تفصيلي لأسباب الاعتراض.
- وأخيراً يتم الضغط على زر إرسال الطلب.
- والجدير بالذكر أن المدة المتاحة لتقديم طلب الاعتراض هي 90 يوم من موعد إصدار الدفعة حتى تتم المراجعة والرد يتم سريعاً.
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