نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن 1444 المجاني مركز الاتصال الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رقم حساب المواطن 1444 لتقديم شكوى أو استفسار، حيث يوفر برنامج الدعم الحكومي عدداً من القنوات الرسمية لاستقبال الأسئلة والشكاوى سواء كان عبر مركز الاتصال الموحد أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما أتاح البرنامج عبر بوابته الإلكترونية نافذة إلكترونية تم إنشاؤها للتسهيل على المستفيدين والمستفيدات عند التواصل مع خدمة العملاء وهي “حساب المواطن صوتك مسموع”، ومن خلال المقال نوفر كافة وسائل التواصل مع برنامج حساب المواطن 1444، إلى جانب توفير رابط بوابة حساب المواطن الرسمي، ومتى نزول حساب المواطن الدفعة السابعة والخمسون لشهر أغسطس الجاري.

رقم حساب المواطن 1444

تم إطلاق عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن مباشرةً إما عن طريق الاتصال التليفوني أو عن طريق التواصل عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أو التواصل مع البرنامج عن طريق موقعه الإلكتروني بواسطة حساب المواطن صوتك مسموع.

ويجب العلم أنه قد تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما تم رفعه من قبل ولي العهد -حفظهما الله ورعاهما- بعد توقف دام طويلاً، ويمكنكم الحصول على كافة الوسائل من خلال التالي:

رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى 19912 بوابة حساب المواطن + صوتك مسموع ca.gov.sa حساب خدمة العملاء تويتر citizen care

طريقة التسجيل في حساب المواطن

يتم تسجيل طلب جديد في برنامج حساب المواطن عن طريق اتباع رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ثم الدخول على نافذة “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال)، ثم كتابة رمز التحقق، ثم الضغط على “تسجيل”.

وستتاح نافذة لتغيير الرقم السري، قم بإدخال الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على دخول، ثم إدخال الرقم الحالي والجديد والضغط على تغيير، وسيتم فتح صفحة تتضمن أربعة نوافذ، قم بالنقر على استكمال وتعبئة بيانات الطلب، ثم اتباع طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن 1444 الموضحة بالفيديو التالي:

تحديث حساب المواطن 1444

يجب على كافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن القيام بتحديث البيانات في حال حدوث تغييراً على الحالة، وذلك لضمان استمرارية حصول المسجلين أو القائمين الحاليين على الدعم المقدم من البرنامج.

ففي حال حدوث تغييراً في البيانات المدخلة مسبقاً في الحساب الشخصي ببوابة حساب المواطن، فيجب تحديث البيانات خلال 15 يوماً، أما في حال عدم حدوث أي تغيير في الحالة، فلا يلزم تحديث حساب المواطن ويتم تركه كما هو.

وقد أوضح حساب خدمة العملاء توتير معنى رسالة (عزيزي المستفيد لا يمكنك الدخول على حسابك في برنامج حساب المواطن لانتهاء فترة التسجيل)، حيث ظهرت هذه الرسالة لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض حساب المواطن خلال المدة المسموح بها وهي 90 يوماً، لذلك تم إيقاف الحساب.

حساب المواطن الدفعة الـ57 أغسطس

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتاريخ 10 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 12 محرم 1444هـ عن البدء في إيداع مستحقات الدفعة السابعة والخمسون في الحسابات البنكية للمستحقين وفق الخطة الزمنية للإيداع، ومن المقرر أن يستمر البرنامج في صرف حساب المواطن وإيداع المستحقات على مدار اليوم.

وفي حال ظهرت حالة الأهلية في حساب المواطن السعودي “غير مؤهل”، فيجب على المستفيد تحديث البيانات، وتقديم الوثائق المطلوبة من خلال بوابة حساب المواطن خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور الأهلية، ومن يرغب في التواصل مع مركز الاتصال الموحد، يمكنه ذلك من خلال رقم حساب المواطن 1444 المجاني أو باستخدام خدمة صوتك مسموع الإلكترونية.