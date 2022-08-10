نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1444 رابط التسجيل ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي 2022 الدفعة القادمة، وذلك بعد أن أعلن حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية دفعة أغسطس الجاري للمقبولين للحصول على مبالغ من برنامج الدعم الحكومي، ومن خلال موقعنا ننشر وقت إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، بالإضافة إلى إرفاق رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المقبولين واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة، كما يمكنكم التعرف على طريقة تسجيل حساب المواطن جديد 1444 بعد إعادة فتح باب التسجيل من جديد مرة أخرى بناءً على الأمر الملكي الكريم، والحصول على رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية حساب المواطن بتوجيهات كريمة لمساعدة الفئات المحتاجة للدعم المادي لمواجهة الأعباء التي قد تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية المحتمل وقوعها بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الوزارة ضوابط الحصول على الدعم المقدم من جانبها عن طريق حساب المواطن للمواطنين المستحقين للدعم الحكومي.

كما حدد حساب المواطن موعد نزول دفعات الاستحقاق بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم تحويل مستحقات المستفيدين والمستفيدات أصحاب الطلبات المكتملة من دعم البرنامج الحكومي في العاشر من كل شهر ميلادي إلى حساباتهم البنكية بشكل مباشر، ويمكن تقديم موعد الصرف ليصبح بتاريخ التاسع أو تأخيره ليكون في تاريخ الحادي عشر.

حيث يتم التقديم في حال كان تاريخ صرف حساب المواطن موافقاً ليوم الجمعة، فيتم نزول المستحقات يوم الخميس التاسع من الشهر الميلادي، ويتم تأخير أو تأجيل إيداع حساب المواطن لتاريخ الحادي عشر في حال موافقة تاريخ الصرف ليوم السبت، فيتم تحويل الراتب يوم الأحد الحادي عشر من الشهر الميلادي، ويمكنكم التعرف على موعد نزول حساب المواطن الدفعة السابعة والخمسون من خلال التالي.

تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي الدورة الـ57

بعد أن حددت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ نزول حساب المواطن بالعاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمؤهلين بالدفعة السابعة والخمسون لشهر أغسطس الجاري في الموعد الموضح بالتالي:

موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي: إيداع المستحقات مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 10 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 12 محرم لعام 1444هـ.

وفور حلول الموعد المحدد للإيداع، فيتم تحويل المستحقات بشكل آلي إلى حسابات المستحقين البنكية، أما عن المدة المتبقية على الصرف اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 9 أغسطس 2022م، فلم يتبقى على نزول حساب المواطن سوى يوم واحد فقط.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

أوضح حساب المواطن ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن في حال كان هناك تغييراً على حالة المستحق أو المستحقة خلال فترة زمنية محددة حتى لا يتوقف الدعم، فمن أجل ضمان استمرارية حساب المواطن في تقديم الدعم للمسجل أو القائم الفعلي، فعليه تحديث حساب المواطن خلال فترة زمنية أقصاها 15 يوماً على تاريخ حدوث التغيير.

أما في حال عدم حدوث أي تغيير على حالة المستفيد، فلا يلزمه التحديث لبيانات حساب المواطن، ويتم تحديث البيانات من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وقد أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الدفعة السابعة والخمسون لشهر أغسطس 2022م، فمن يرغب في الاستعلام عن الأسماء المقبولة ومعرفة قيمة الاستحقاق الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa) الرسمي.

فتح التسجيل في حساب المواطن جديد

تم الإعلان من جانب وكالة واس الأخبار الملكية عن صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين بتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ عن إعادة فتح باب تسجيل جديد في حساب المواطن مرة أخرى بعد أن تم تعليقه منذ شهر مارس لعام 2020م.

وبناءً على ذلك، فقد أصبح بإمكان كافة المواطنين المنطبق عليهم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق التقديم على حساب المواطن وإنشاء حساباً جديداً الآن للاستفادة من مبالغ الدعم الموجهة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستحقين من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة، وذلك من خلال تسجيل دخول بوابة حساب المواطن وإنشاء مستخدم جديد وفق الخطوات الموضحة.

ويمكن للراغبين في الحصول على المبالغ المالية المقدمة من جانب حساب المواطن التعرف على خطوات التسجيل أو طريقة التسجيل في حساب المواطن خطوة بخطوة للتسجيل في البرنامج فور الانتهاء من مراجعة ضوابط دعم حساب المواطن وفتح باب تسجيل جديد في حساب المواطن من خلال شرح كامل مفصل بالفيديو التوضيحي التالي:

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

يستفيد من المبالغ المالية المقدمة من جانب حساب المواطن وفق ضوابط أو شروط حساب المواطن المعمول بها والسارية نظاماً فور التسجيل في حساب المواطن وصدور الموافقة على الطلب المقدم للفئات التالية:

المواطنين والمواطنات حاملي الجنسية السعودية.

حاملي بطاقات التنقل.

بالإضافة إلى التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، وتشتمل هذه الفئة على غير السعودي المتزوج من مواطنة سعودية، وغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأولاد المواطنة السعودية من زوجها غير السعودي.

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن

في الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد لإيداع مبالغ الدورة الأربعون مارس الجاري، سيتم تحويل رواتب حساب المواطن السعودي في حسابات المستحقين البنكية، وتتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية الدخول إليها والاستعلام عن القيمة المستحقة للمستفيد.

كما يمكن التعرف على القيمة المستحقة والتحقق منها من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية التي يمكنكم التعرف على طريقة استخدامها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ويمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة المودعة في الحساب البنكي أو الموجودة على البوابة الإلكترونية، إلى جانب استخدام خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، والاستعلام عن حساب المواطن ومتابعة الطلبات وإدارة المرفقات وغيرهم من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

فور التحقق من القيمة المستحقة باستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الإلكترونية، والتأكد من الرقم المودع له في الحساب البنكي ومطابقته بالرقم الموجود في بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ويمكنك التعرف على ما إذا كان هناك فارقاً بين ناتج الحاسبة التقديرية والرقم المودع، وفي حال وجود اختلاف يمكنك تسجيل الشكوى على حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

شروط حساب المواطن 2022

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الأهلية العامة للحصول على مبالغ دعم حساب المواطن وهي أن يكون المتقدم بطلب التسجيل في حساب المواطن سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل.

وأن تكون إقامة المتقدم داخل حدود المملكة، وألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة توافق البيانات المسجلة في بوابة حساب المواطن مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن الدفعات المالية

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات التعرف على ملخص وتفاصيل الدفعات النقدية أو المالية بالحساب الشخصي على بوابة البرنامج الإلكترونية، حيث يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الدفعات من خلال الدخول غلى حسابك عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول.

ثم الذهاب إلى قائمة الدفعات المالية، ومن ثم النقر على ملخص الدفعات من أجل استعراض الدفعات النقدية الخاصة بالمستفيد أو المستفيدة من دعم البرنامج الحكومي، كما يمكن الاستفادة من حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة للتأكد من مطابقة المبلغ المودع مع المبلغ الموجود على البوابة، وتم التأكيد من جانبه على الأهداف التي تم إطلاق البرنامج لتحقيقها وهي:

التشجيع على ترشيد الاستهلاك.

رفع كفاءة الدعم المقدم من الحكومة.

التخفيف من الآثار المحتمل وقوعها جراء الإصلاحات الاقتصادية.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتاريخ العاشر من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر محرم لعام 1444هـ عن البدء في إيداع مستحقات المستفيدين من الدفعة السابعة والخمسون لشهر أغسطس الجاري.

ويجب العلم أن الإيداع يستمر على مدار اليوم، ويصرف المبلغ الإضافي للمستفيدين الجدد فقط والمتقدمين قبل تاريخ 16 يوليو 2022م، أما المؤهلين الجدد بعد هذا التاريخ فسوف يشملهم دفعة واحدة فقط من حساب المواطن.