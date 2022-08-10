نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل بشكل ميسر مع الديوان الملكي احصل على طلب مساعدة مالية من الملك سلمان في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صيغة طلب مساعدة مالية من الملك سلمان بدأ الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة البحث عن كيفية صياغة طلب المساعدة المالية، وذلك لأن الديوان الملكي يعمل على تقديم عدد كبير من الخدمات والدعم المالي للأفراد المحتاجين والفقراء واليتامى والأسر الفقيرة الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، ونظرا لسوء أحوال البلاد وغلاء الأسعار بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن كيفية تقديم طلب المساعدة المالية وما الشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل، وهنا سوف نعرض لكم كيفية تقديم طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي.

صيغة طلب مساعدة مالية من الملك سلمان

يقدم الديوان الملكي مبلغ من المال للمواطنين المحتاجين والفقراء كل شهر لمساعدتهم على المعيشة، ويبدأ صياغة الطلب بإرسال السلام والتحية إلى الملك سليمان مع توضيح حالتك الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، ويمكنك التقديم للحصول على المساعدة المالية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي ، بعد ذلك قم بالضغط على مربع الخدمات الإلكترونية، ثم اختر طلب التقديم للحصول على المساعدة المالية، سوف تظهر لك خانات فارغه قم بتدوين جميع البيانات الخاصة بك بداخلها، بعد الانتهاء من كتابه البيانات والتأكد من صحتها قم بالنقر على زر إرسال، وعند مراجعة طلبك والبيانات الخاصة بك، سوف يتم إرسال رسالة نصية إليك بقبول طلبك.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

لكي تتمكن من التسجيل والحصول على المساعدة المالية المقدمة من الديوان الملكي يجب عليك اتباع بعض الشروط والإجراءات المطلوبة الذي حددها الديوان الملكي وهذه الشروط تتلخص في:

يشترط أن يكون المتقدم من اصل سعودي وحاصل على الجنسية السعودية، ويجب عليه أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن سته اشهر، ويتطلب للحصول على هذه المساعدة أن يكون الشخص عاطل عن العمل لأسباب مقنعه، وأيضا للأشخاص العاجزين والمرضى والفقراء، ويشترط أن يكون دخل الفرد المتقدم لا يزيد عن قيمة الحد الأدنى للأجور وهو مبلغ ١١٠٠ ريال سعودي للأسرة، ومبلغ ٥٥٠ ريال سعودي لكل فرد، وفي تقدم أي فرد غير حامل لهذه الشروط سوف يتم رفض طلبه على الفور.