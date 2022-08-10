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عمر شويل - جدة سلم رواتب المعلمين الجديد 1444، يعد المعلمين بالمملكة العربية السعودية، هم الركيزة الأساسية لقيام كل شيء، فلا تنهض الأمم إلى بوجود هؤلاء المعلمين، الذين يتخرج من تحت أيديهم، العلماء، والأطباء، والمهندسين، وغيرهم من الاشخاص الناضجين، الذين ينفعون بلدهم بعلمهم، ونظرًا لأهمية دور المعلم، فقد أولت وزارة التربية والتعليم بالمملكة، عناية خاصة لهؤلاء لمعلمين، عن طريق منحهم رواتب مجزية، هذا غير المكافئات، وما إلى ذلك.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1444

مما لاشك فيه أن كل معلم يحصل في نهاية كل شهر على راتب قد خصص له، ولكن هذه الرواتب لا تكون ثابته لكل المعلمين، فلا يتساوى راتب معلم، مع معلم آخر، والسبب في ذلك أن هناك بعض الاختلافات، في درجة كل معلم، ورتبته العلمية، مما يجعل هناك تفاوت بينم في المرتبات التي يحصلون عليها.

يحصل المعلم الذي يمارس مهنته على الدرجة الأولى على راتب 7570 ريال سعودي.

فنجد أن المعلم الذي يعمل على الدرجة الثانية يحصل على راتب 8070 ريال سعودي .

أما بالنسبة للمعلم الذي يعمل يكون على الدرجة الثالثة، فإنه يحصل على راتب 8570 ريال.

كما يحدد الراتب الشهري للمعلم الذي يكون على الدرجة الرابعة بنحو 9070 ريال.

أما بالنسبة لمعلمين الدرجة الخامسة، فإنهم يحصلون على راتب قدره 9570 ريال.

ونجد أن المعلم الذي يشغل الدرجة السادسة، فإنه يحصل على راتب شهري بقيمة 10070 ريال.

ونجد أن العلاوة السنوية التي يحصل عليها كافة المعلمين، واحدة لكل الدرجات، فلا هناك تفاوت فيها، فالجميع يحصل على 500 ريال سعودي.

العلاوات السنوية للمعلمين

بالنسبة لمساعد المعلم من الدرجة الأولى يحصل على 300 ريال، أم من الدرجة الثانية فيحصل على 320 ريال.

مساعد المعلم من الدرجة الثالثة يحصل على 340 ريال.

ومن الدرجة الرابعة يحصل على 360 ريال.

أما بالنسبة للدرجة الخامسة فيحصل مساعد المعلم على 380 ريال، وعلاوة الدرجة السادسة 400 ريال سعودي.

أما بالنسبة لمعلم الممارس، فإن الدرجة الأولي تحصل على علاوة قدرها 500 ريال، وباقي الدرجات 540 ريال سعودي.

كما يحصل المعلم المتقدم من الدرجة الأولى على علاوة قدرها 540 ريال سعودي، وكلما زادت الدرجة، زادت العلاوة 20 ريال.

في نهاية هذا المقال، نكون وبفضل الله ، استعرضنا لكم كافة الجوانب التي ترتبط بعنون مقالنا سلم رواتب المعلمين الجديد 1444، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم المحتوى الذي تبحثون عنه في هذا الصدد.