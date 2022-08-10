نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية سيارات وطريقة التمويل وأهم المزايا عبر sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة لاحظنا أن معدل الطلبات على تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية قد ازداد، ودائمًا ما يتم رفض الكثير من الطلبات، وذلك يرجع إلى عدم وجود وعي كافي بخصوص الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية سيارات، وهذا ما سنقوم بسرده بشكل مفصل داخل هذا المقال.

بنك التنمية الاجتماعية سيارات

إليكم الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل سيارة بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على التمويل ما بين ال18 سنة إلى ال60 سنة.

ولابد أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني قانوني، وذلك بالإضافة إلى أن يقوم بتقديم ضمان مقابل القرض.

ومن الضروري أن يقدر الحد الأقصى لراتب المتقدم الشهري بحوالي 14 ألف ريال سعودي، فهذا التمويل مقدم للفئات الغير قادرة على سداد قيمة سيارة.

ولابد أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة غير منتهية الصلاحية، وذلك بالإضافة إلى أن يكون لديه سجل خالي من المخالفات المرورية.

كما يجب تقديم عددًا من الأوراق والبيانات التي يطلبها البنك من المتقدم، مثل: العنوان الوطني، والهوية الوطنية، ورقم الهاتف، واستمارة التأمين على سيارة، ورخصة قيادة غير منتهية، ورقم الحساب البنكي.

أهم مزايا تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية

إليكم أهم مزايا والتي على أساسها يتهافت الجميع على ذلك التمويل بشكل كبير، ومن أبرز تلك المزايا الآتي ذكره:

يتم إعفاء المتقدم من سداد الأقساط الشهرية في حال عجزه تمامًا عن العمل، وفي حالة وفاته فسيتم إعفاء عائلته من السداد.

وإن التمويل على السيارات داخل بنك التنمية الاجتماعية تقدر قيمته القصوى بحوالي 150 ألف ريال سعودي.

كما نجد أن الرسوم الإدارية للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية لا تتجاوز معدل ال 4000 ريالا سعودي.

ومن الممكن أن تصل المدة الزمنية للتمويل إلى حوالي 60 شهرًا.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول بنك الاجتماعية سيارات، ومن الملاحظ أن هذا البنك يقوم بتوفير تسهيلات كثيرة لعملائه للحصول على سيارة، لكن هذا الأمر مرتبط بتوافر عدد من الشروط التي عرضناها في السابق، حتى يتم الحصول على مزايا هذا التمويل.