نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الطلب .. خطوات الاستعلام عن تأشيرة مساند في السعودية 1444 وطريقة طباعة التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مساند توفر من خلالها عدد من الخدمات الإلكترونية الموفرة للوقت والجهد، منها استقدم العمالة المنزلية وإمكانية الاستعلام عن تأشيرة مساند برقم الطلب، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية منصة مساند لتكون غير عون للأفراد بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، في السطور التالية نوضح خطوات الاستعلام عن تأشيرة مساند برقم الطلب، وخطوات طباعة التأشيرة من مساند في السعودية 1444. خطوات الاستعلام عن تأشيرة مساند برقم الطلب 1444 تتمكن من الاستعلام عن تأشيرة مساند عبر اتباع الخطوات التالية: يتم الدخول إلى رابط موقع منصة مساند الرسمي.

ثم النقر على رمز الثلاثة خطوط الموجودة بأعلى يسار الواجهة الرئيسية للمنصة.

ثم اختار الاستعلام عن الطلبات.

املأ بعدها البيانات المطلوبة، بإدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم أدخال تاريخ الميلاد، وتاريخ انتهاء الإقامة.

ثم النقر على زر بحث.

ثم انتظر لحظات حتى ظهور تفاصيل الطلب المستعلم عنه. الاستعلام عن طلب تأشيرة مساند 1444 يتم الاستعلام عن طلبات تأشيرة مساند من خلال اتباع الخطوات التالية: زيارة رابط خدمة الاستعلام عن الطلبات من مساند.

ثم يتم تعبئة البيانات الشخصية.

حيث إدخال رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

أكتب تاريخ الميلاد.

أكتب تاريخ انتهاء الإقامة.

انقر على بحث لتظهر تفاصيل الاستعلام عن الطلب. طريقة طباعة تأشيرة من مساند يتم طباعة تأشيرة من مساند برقم الطلب عبر اتباع ما يلي: زيارة رابط منصة مساند.

ثم تسجيل الدخول لحساب المستخدم.

انقر على تبويب التأشيرات الصادرة.

ثم اختار التأشيرة التي ترغب في طباعتها.

املأ بيانات التأشيرة، وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

أكتب رقم الطلب ثم انقر على بحث.

تظهر لك التأشيرة التي ترغب بطباعتها.

انقر على أيقونة طباعة. طريقة استخراج تأشيرة من مساند السعودية 1444 يتم استخراج تأشيرة من مساند السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية: زيارة رابط بوابة مساند الإلكترونية.

ثم ملء البيانات الخاصة بطلب إصدار التأشيرة.

حيث يتم إثبات تسجيل المستخدم ببوابة أبشر.

مع تقديم إثبات وضع المتقدم لاستخراج التأشيرة الوظيفي.

مع تقديم اثبات الدخل الثابت والقدرة المالية للمستخدم.

ثم سداد رسوم إصدار التأشيرة والتي تبلغ 2157 ريال سعودي.

ثم أضف بيانات التأشيرة، والتي تتمثل في الوظيفة والجنسية ونقطة الوصول.

انقر على زر التالي.

ثم املأ البيانات المالية بإدخال قيمة الراتب، وتقيد كشف للحساب البنكي عن آخر 6 شهور.

يتم ارفاق الوثائق المطلوبة، ثم إرسال الطلب لاستكمال طلب إصدار التأشيرة بنجاح.

يحتاج الطلب إلى 24 ساعة، ثم يتم تفعيل التأشيرة في مدة أقصاها 3 أيام.

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