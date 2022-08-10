نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في دعم ريف وطلب الدعم في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (reef) في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الحكومة السعودية على تشغيل أكبر قدر من العاطلين عن العمل، وبالتحديد داخل القطاعات الزراعية، وذلك بهدف تطوير الأراضي الزراعية والدعم الريفي داخل السعودية، حيث يتم تقديم دعم مادي مناسب كي يتم مساعدة مشروع أي متقدم على النجاح، وبناء على ذلك يتم طرح طريقة التسجيل في دعم ريف وأهم الشروط الخاصة به داخل عمليات البحث.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تتم عملية التسجيل داخل منصة دعم ريف بالصورة الصحيحة من خلال الالتزام بالخطوات الآتية:

يقوم المتقدم في البداية بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لمنصة دعم الريف عبر الانترنت، وذلك عن طريق البوابة الرسمية ريف.

وبعدها يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة طلب الدعم.

ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة به بصورة صحيحة.

وسيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المسجل به داخل المنصة، حيث تحتوي تلك الرسالة على كلمة المرور الخاصة به.

وبعدها تأتي خطوة إدخال كافة المعلومات الخاصة بمشروعه.

فيجب أن يتم تقديم دراسة جدوى للمشروع بشكل مميز، حتى يتم قبول الطلب.

ومن ثم يقوم المتقدم بإدخال رقم الآيبان الخاص به، وبذلك تتم عملية التسجيل بالشكل الصحيح.

شروط دعم ريف

قامت منصة دعم ريف بتحديد مجموعة من الشروط والتي يجب أن تتواجد في كل متقدم للحصول على ذلك الدعم، فنجاح عملية التسجيل داخل هذا هذه المنصة مرتبط بتوافر تلك الشروط، وإليكم أبرزها بالصورة التالية:

من الضروري أن يكون المستفيد من ذلك الدعم سعودي الجنسية.

ويجب أن يصل الحد الأدنى لعمر المتقدم لدعم ريف إلى حوالي 21 سنة.

ويشترط أن يكون لدى المتقدم حساب داخل البنك، وذلك بالإضافة إلى أن يكون هذا الحساب فعال.

ولابد أن يقدر الحد الأقصى للراتب الشهري للمتقدم بحوالي 6 آلاف ريال سعودي.

ومن الضروري أن يكون المتقدم عاملًا داخل القطاعات الزراعية.

وبالتالي نكون قد تناولنا بشكل مفصل طريقة التسجيل في دعم ريف، ولاحظنا أن الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية كي يتم قبول أو رفض التسجيل داخل منصة دعم ريف هدفها الأساسي، هو تقديم الدعم المادي للمتقدم الأكثر احتياجًا لذلك.