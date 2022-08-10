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عمر شويل - جدة سلم رواتب النيابة العامة المرتبة السادسة 1444، تعتبر النيابة العامة، من أهم الهيئات الحكومية، والقضائية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث أننا نجد الكثير من المواطنين على اختلاف مؤهلاتهم، يودون العمل بالنيابة العامة، وذلك نظرًا لأهميتها، وأنها لها قامة عالية، حيث يجلس بها المدعي العام، والقضاة الذين يعاونوه، ويقوموا بالنظر في القضايا الهامة، الخاصة بالجرائم، كل ذلك يجعلنا نتحدث معكم بشكل واضح عن سلم الرواتب بهذه الهيئة.

سلم رواتب النيابة العامة المرتبة السادسة 1444

يختلف الراتب الذي يحصل عليه كل موظف، حيث أن الدرجة التي يعمل بها الموظف، وكذلك المؤهل، هما الأساس في تحديد القيمة المالية التي سوف تحصل عليها كراتب في نهاية كل شهر.

حيث إذا كان الموظف بالمرتبة السادسة، ولكنه على الدرجة الأولى، فإنه بذلك يحصل على مرتب بحد أقصى 6065 ريال سعودي ، هذا غير بدل سفر 700 ريال، هذا غير مكافئة سنوية 305ريال.

أما في حين أن الموظف كان بالمرتبة السادسة، ولكن على الدرجة الثانية، فإن راتبه يكون 6370 ريال سعودي، ويحصل على تكلفة سفر تكون قيمتها 700 ريال سعودي، والمكافئة السنوية 305 ريال.

والدرجة الثالثة يحصل الموظف فيها على راتب قدره 6675 ريال سعودي، ومكافئة سنوية 305 ريال، وبدل سفر 700 ريال.

أما الموظف بالدرجة الرابعة، فإنه يحصل على راتب 6980 ريال سعودي، ومكافئة 305 ريال، وتكلفة سفر 700 ريال.

والموظف بالدرجة الخامسة يحصل على راتب 7285 ريال، ومكافئة سنوية 305 ريال، وبدل السفر 700 ريال.

كما يحصل الموظف بالدرجة السادسة على راتب 7590 ريال، ومكافئته السنوية تكون 305 ريال، أما تكلفة السفر 700 ريال.

كما يحصل الموظف بالدرجة السادسة على راتب 7590 ريال، ومكافئته السنوية تكون 305 ريال، أما تكلفة السفر 700 ريال. والموظف بالدرجة السابعة يحصل على راتب 7895، وباقي ما يحصل عليه مثل باقي الدرجات، فالدرجات جميعها تحصل على نفس المكافئة، وبدل السفر.

نجد أن الراتب الخاص بالدرجة الثامنة يصل إلى 8200 ريال سعودي، والدرجة التاسعة تحصل على راتب 8505 ريال.

راتب الموظفون من الدرجة العاشرة للدرجة الخامسة عشر

يحصل الموظف بالدرجة العاشرة على مرتب 8810 ريال، أما بالدرجة الحادية عشر فيحصل على 9115 ريال.

وبالدرجة الثانية عشر يكون راتب الموظف 9400 ريال، أما بالدرجة الثالثة عشر يكون الراتب 9725 ريال.

وفي الدرجة الرابعة عشر يكون راتب الموظف 10030 ريال، والخامسة عشر 10335 ريال سعودي.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم، الرواتب الأكثر دقة المناسبة لكل درجة، والتي ترتبط بعنوان مقالنا سلم رواتب النيابة العامة المرتبة السادسة 1444، فتختلف كل درجة عن الأخرى في الراتب المخصص لكل موظف.