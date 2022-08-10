نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جاهز أهم الشروط وكيف اعمل مندوب في جاهز؟ عبر jahez.net في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق جاهز من أبرز وأشهر تطبيقات توصيل طلبات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية، فهذا التطبيق يضم عدد كبير من المناديب، ودائمًا ما يفضل الكثير من الناس العمل على توصيل الطلبات، لذلك يتم البحث عن طريقة التسجيل في جاهز كمندوب، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه تفصيليًا داخل هذا المقال.

التسجيل في جاهز

تتم عملية التسجيل في تطبيق جاهز للعمل كمندوب عن طريق الالتزام بالخطوات الآتية:

يقوم المتقدم في البداية بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لجاهز عبر الانترنت، وذلك عن طريق الذهاب للموقع الرسمي جاهز.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة السائق التي تتواجد أعلى الصفحة.

ومن هنا تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخال الاسم كاملًا، ورقم الهاتف، ورقم

الهوية، وتاريخ انتهاء الهوية، وتاريخ الميلاد، وادخال اسم المدينة، واسم الحي، ولوحة السيارة الخاصة بالمتقد.

وبعدها يقوم بإرفاق مجموعة من الأوراق التي تطلب منه بالموقع، والتي تتمثل في صورة الهوية، ونسخة من رخصة القيادة، واستمارة السيارة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة التقديم، وبعدها سيتم التواصل مع لمتقدم كي يبدأ بالعمل كموظف داخل الشركة.

شروط التسجيل داخل تطبيق جاهز

كي يتم قبول طلب المتقدم للعمل كمندوب داخل شركة توصيل طلبات جاهز، فهذا الأمر مرتبط بتوافر مجموعة من الشروط به، وإليكم أبرزها بالصورة الآتية:

يجب أن يتم تقديم هوية شخصية غير منتهية، أو إقامة سارية المفعول في حال إن كان المتقدم غير سعودي.

ولابد أن تكون رخصة السيارة غير منتهية، وهذا الشرط أيضًا يجب أن يتم توافره داخل استمارة السيارة.

ومن الضروري أن يكون موديل السيارة لا يقل عن سنة 2012.

كما يجب أن يكون لدى المتقدم هاتف يعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة التسجيل في جاهز للعمل كمندوب، ولاحظنا أن هناك مجموعة من الشروط يجب أخذها في عين الاعتبار أولًا قبل التسجيل، حتى يتم الموافقة على الطلب دون أي صعوبة، وبالتالي سيستفاد المتقدم من كافة المزايا التي يعطيها ذلك التطبيق له.