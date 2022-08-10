أرامكو تكشف سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 اليوم 10/8/2022 من Aramco بنزين 91 و95

أرامكو تكشف سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 اليوم 10/8/2022 حيث بالفعل تبدأ فى أعقاب ساعات قليلة من الان شركة ارامكو المتحكم الاول في اسعار مواد الوقود والطاقة على تحديد تعريفة منتجات الطاقة وذلك على مستوى جميع المحطات الخاصة بالوقود والطاقة الموجودة فى محيط انحاء المملكة العربية السعودية الامر الذي استند عليه زيادة كبيرة فى عمليات البحث على جوجل بحثاً عن كل ماهو متعلق حول تلك الأسعار التي ستستعرض و نتابع مع حضراتكم الان جميع التفاصيل المتعلقة حولها

سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022

تستعد شركة ارامكو السعودية على تحديد تعريفة البنزين فى المملكة العربية السعودية بالنسبة للاسعار مواد بنزين 91 او 95 او كافة مشتقاته اليوم الاربعاء الموافق ميلادياً اليوم العاشر من أغسطس، حيث قد تم الاشارة على ان التطبيق سيكون اعتباراً من صباح يوم الغد الموافق الحادي عشر من أغسطس، حيث أشار المتحدث باسم شركة أرامكو على ان أسعار البنزين الجارية هي اسعار تحديثات شهر يوليو التي سيتم العمل بها حتى حدود الثانية عشر صباحاً من صباح يوم 11 اغسطس على ان يبدأ البحث بالتزايد حول اجدد اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية التي نستعرضها ونوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية فى كافة الاسواق السعودية فى ظل ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على أسعار منتجات الطاقة الجديدة

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

يجري بالوقت الحالي العمل فى كل محطات المملكة العربية السعودية باسعار منتجات البنزين والطاقة القديمة التي تم الإعلان عنها نسبتاً لتحديث شهر يوليو وذلك على مستوى أسعار بنزين 91 وبنزين 95 او زيت الكيروسين أو زيت الديزل او زيت المسال على النحو التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

على العلم على ان الاسعار التي سبق لنا ذكرها بالاعلي هي اخر تعديلات شركة ارامكو على ان يتم تطبيق التحديث الجديد الصادر من ارامكو اعتباراً من يوم 11 حتي يوم 10 سبتمبر القادم، حيث يتم العمل على تطبيق نتائج تحديثات شركة ارامكو بناءً على تحديثات خاصة يتم العمل على تطبيقها وذلك للوصول الى السعر العادل الذي يتناسب مع السوق المحلي وكذلك العالمي، على ان نوافيكم على غرار هذا الامر اجدد المستجدات ال