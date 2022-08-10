نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ارامكو تعلُن سعر البنزين لشهر اغسطس 2022 اليوم الاربعاء 10/8/2022 المطبقُة الخميس 11/8/2022 بنزين 91 و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 من المقرر على ان يتم الاعلان عليه فى الساعات القليلة المقبلة، حيث يترقب الشعب السعودي الآن وكذلك المقيمين على الأراضي السعودية موعد اعلان اجدد اسعار منتجات الطاقة داخل الممكلة العربية السعودية التي سنوفرها على مدار الساعة على مستوى بنزين 91 او بنزين 95 في كل المدن السعودية

سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022

يترقب مواطني المملكة العربية السعودية حلول اليوم العاشر من أغسطس الذي يعد هو الموعد الرسمي والمحدد من شركة أرامكو على نشر اجدد اسعار منتجات الطاقة ومشتقات البترول داخل المملكة العربية السعودية، حيث الجميع داخل المملكة كما جرت العادة عند حلول يوم 8 او 9 من كل شهر ميلادي يباشروا فى البحث على مواعيد اعلان اجدد اسعار منتجات الطاقة التي دائماً ما يتم تحديدها فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، حيث بالفعل سيبدأ المسؤول الاول بالمملكة العربية السعودية عن تحديد أسعار الطاقة بالمملكة وهي شركة أرامكو فى مساء يوم الاربعاء بالعمل على تحديد سعر بنزين 91 وبنزين 95 وذلك عند تمام العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة على ان من المقرر على ان يتم تطبيق نتائج هذا التحديد لمدة شهر الى ان يعاد من جديد تحديث اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة، لذا الاهتمام يتزايد الى معدل كبير كون تعد منتجات الطاقة من المنتجات المتحكمة بشكل وعامل كبير على أسعار السلع الاستهلاكية والاقتصاد بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية، لذا نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان اجدد اسعار البنزين داخل الأسواق السعودية

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر اغسطس

يجري الان العمل بأسعار البنزين التي تم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو في شهري يوليو التي تطبق على مستوى كافة المحطات السعودية على مستوى بنزين 91 وبنزين 95 وزيت الكيروسين وزيت الديزل وزيت المسال فى أسعار وصلت على الشكل التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

علماً على ان الاسعار السابق لنا ذكرها هي الاسعار الخاصة بتعديلات شهري يوليو، على ان يتم التأكيد على ان الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلي سيتم العمل بها حتي صباح يوم 11 اغسطس الجاري، على ان تأكد شركة ارامكو المسؤول الاول عن تحديثات اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية على ان الاسعار الجديدة التي سيتم الاعلان عنها ستطبق لمدة شهر حتي مساء يوم العاشر من سبتمبر القادم

ساعات قليلة من الان اصبحت تفصلنا على بدء العمل على عقد المؤتمر الصحفي المرتقب للكشف عن اجدد اسعار منتجات البترول داخل المملكة العربية السعودية سواء على مستوي بنزين 91 او بنزين 95 او زيت الكيروسين او الديزل اوالمسال المقرر على ان يتم الاعلان عنها من قبل مسؤولي شركة ارامكو المتحكم الاول والاخير على سياسة اسعار البنزين داخل المملكة