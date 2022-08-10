نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج حركة النقل الداخلي 1444 وزارة التعليم الاستعلام عبر نظام نور EduWave في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات، من أهم كلمات البحث حالياً بالتزامن مع تحديد موعد إعلان النتائج، بحيث تتوافر إلكترونياً من خلال موقع نظام نور، يوم الخميس الموافق 13 محرم 1444، الموافق 11 أغسطس الجاري، هذا وقد تم فتح التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، خلال الفترة من 25 ذي الحجة 1443 وحتي 2 محرم 1444، هذا سيتم فتح باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي من يوم 13- 15 محرم الجاري، على أن يكون اعتماد النتيجة في 16 محرم 1444، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل ومتابعة أهم الأخبار على الساحة، فإننا نوفر لكم الرابط الرسمي المباشر للاستعلام عن النتيجة في موعد إعلانها الرسمي.

رابط نظام نور الإلكتروني

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

تحديد نتيجة حركة النقل الداخلي.

تعبئة البيانات المطلوبة.

الضغط على إظهار النتيجة.

تظهر النتيجة سواء بالموافقة أو بالرفض.

حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444

ينتظر عدد كبير من المعلمين والمعلمات إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي 1444، لما لها من أهمية كبيرة لهم في تقريب المسافات.

ولم شمل الآسرة والتواجد في المدرسة القريبة من نطاق السكن، حيث يأتي ذلك كله ضمن اهتمام وزارة التعليم السعودية بالمعلمين والمعلمات.

والعمل على راحتهم ليؤدوا عملهم على أكمل وجه دون ضغط أو إرهاق بسبب بُعد المسافات أو البعد عن الآسرة.

وقد نفذت الوزارة إجراءات حركة النقل الخارجي منذ أيام وبلغ عدد المنطبق عليهم الشروط 33900 معلم ومعلمة، وجاءت الإجراءات ضمن النظام المطور الذي أحدثته الوزارة والشروط الجديدة التي وضعتها للمفاضلة، كما طورت من نظام نور ليتم التقديم من خلاله على إجراءات الحركة وكذا إعلان النتائج عبر هذا النظام الرسمي.

وزارة التعليم السعودية

اهتمت وزارة التعليم السعودية بالعملية التعليمية بمختلف جوانبها، وعلى رأسها المعلم الذي يقود الطالب للتعلم واكتساب العديد من المهارات، فخلال الأيام الماضية كان الإعلان عن رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم 1444، لعدد من التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة، وذلك لعدد 11547 معلم ومعلمة بنظام التعاقد على نظام لائحة الخدمة المدنية الموارد البشرية، ومن المنتظر إعلان نتائج الوظائف التعليمية 1444 خلال الساعات القادمة، ليتم من خلالها سد العجز الحاصل في عدد من التخصصات، على أن يتم التوزيع على مختلف مناطق المملكة.