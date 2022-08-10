نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “noor.system.info” دخول نظام نور الإلكتروني أستعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث ألاف المعلمين عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444، والتي من المقرر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، وفق روزنامة وزارة التعليم السعودية بعد أن انتهت الوزارة من دراسة كافة طلبات النقل، المقدمة من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الداخلي، وفق القواعد والنظم المحددة من قبل الوزارة وسوف تعلن النتائج عبر رابط نظام نور الإلكتروني، الذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين، من أهمها الإستعلام عن نتائج النقل الداخلي والخارجي، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم رابط الإستعلام، وطريقة التحقق من نتائج الحركة إلكترونياً.

تبحث وزارة التعليم السعودية عن توفير أقصى درجات الراحة للمعلمين، وبقدر المستطاع تعمل على أن يكون مكان العمل قريب من سكن المعلم، حتى تعمل على الاستقرار النفسي والعائلي للمعلمين وفي ظل العمل على رفع كفاءة المنظومة التعليمية في المملكة، أعلنت الوزارة عن مسابقة لتعين 11547 معلم ومعلمة بنظام العقود الرسمية، التي تعطي للمعلمين كافة حقوق المعينين من بدلات ومكافأة وكافة المميزات التي يحصل عليها المعلم المعين، كما أعلنت الوزارة عن موعد نتائج مسابقة وزارة التعليم الجديدة.

أستعلام نتائج حركة النقل الداخلي 1444

أللولوج إلي موقع نظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المعلم ” الاسم ورقم الهوية الوطنية”.

ثم النقر على أيقونة خدمات شئون المعلمين.

بعد ذالك أضغط على الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي لتظهر النتيجة تم نقلك أم لم يتم النقل.

رابط نظام نور الإلكتروني

أنشأة وزارة التعليم السعودية نظام نور الإلكتروني حتى تقدم كافة خدمات الوزارة من خلاله، فيمكن من خلال النظام معرفة نتائج الطلاب، كما يمكن التقديم في حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين، والإستعلام الإلكتروني عن نتائج النقل، كما يمكن من خلال النظام تسجيل الطلاب الجدد في المدارس الحكومية للصفوف الأولى، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى للطلاب والعاملين الإداريين والمعلمين.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين

حددت وزارة التعليم السعودية موعد إعلان النتائج لحركة النقل الداخلي، وهو يوم الخميس القادم الموافق 13 من شهر محرم لعام 1444 هجري، كما أتاحت الوزارة للمعلمين الذين لن يشملهم النقل تقديم اعتراض على نتائج الحركة، بداية من يوم 13 حتى يوم 15 من نفس الشهر شهر محرم 1444، وسوف تعلن النتائج إلكترونياً عبر نظام نور التعليمي.

وزارة التعليم السعودية والهدف من النقل الداخلي

تهدف وزارة التعليم في المملكة على إراحة المعلمين في العمل، مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم في العمل، وكذالك توفير الوقت والجهد على المعلمين في الذهاب والعودة من أعمالهم والمدارس التي يعملون بها، وتحقيق الاستقرار للمعلم في العمل.