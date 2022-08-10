نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاري إيداع حساب المواطن” استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن من برامج الدعم الاساسيه بالنسبة للعديد من المواطنين والذي تم تطبيقه من قبل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم دعمًا ماديًا لجميع الأسر المحتاجة محدودة الدخل، ومتوسطة الدخل أيضًا، كما أطلق برنامج حساب المواطن بالشهر الأخير لعام 2017 من أجل مساعدة جميع المواطنين من أعباء المعيشة، وضمان مستوى حياة أفضل، وذلك من أجل ضمان حياة كريمة، لهذا الأمر سوف نتعرف معًا على تفاصيل حول إيداع حساب المواطن من خلال هذا المقال تابعونا.

إيداع حساب المواطن

يتم صرف إيداع حساب المواطن في الموعد الذي تم تحديده من قبل الوزارة، حيث أشار أنه يكون في اليوم العاشر من شهر أغسطس لعام 2022 الموافق 12 من شهر محرم هجريًا، حيث أن يتبقي يوم من الآن لميعاد صرفه، كما أن إذا صادف موعد الصرف عطلة أسبوعية فيقدم يوم، أو يأخر يوم وفقًا لذلك فإنه إذا كان الصرف يوم الجمعة يقدم الصرف، بينما إذا كان الصرف يوم السبت فقد يؤخر ميعاد الصرف.

استعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن

وفقًا للأوامر الملكية التي صدرت من قبل الملك سلمان، فقد تم السماح بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

● الانتقال المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

● ثم بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

● ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

● بعدها يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية التى تتبع حساب المواطن.

● ثم الضغط على أيقونة دراسة الأهلية.

● بعد ذلك يتم تنشيط علامة التبويب التي تتبع دراسة الأهلية، واستعراض نتائج النظام.

● سوف تظهر النتيجة بعد ذلك سواء أن كانت بالقبول، أو بالرفض.

● بينما إذا ظهرت النتيجة بشكل سلبي يمكنك الإطلاع على أسباب الرفض في خلال ثلاثة أشهر من موعد تسليم النتيجة.

كما أن المواطن سوف يحصل على راتبين راتب حساب المواطن الأساسي مع الراتب الإضافي، وذلك تبعًا لأمر ملكي بصرف راتب اضافي لجميع المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن وينطبق على المواطنين الجدد أيضًا.