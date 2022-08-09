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عمر شويل - جدة الاستعلام عن إضافة موظف جديد في الضمان الاجتماعي 1443، لقد عملت هيئة الضمان الاجتماعي وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، على أن تتيح خدمات الهيئة التي تقدمها للمواطنين إلكترونيا.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي، إضافة العمال من القطاع الخاص والعام أيضا، ولكن لابد من من التسجيل في هيئة الضمان الاجتماعي أولا..

وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات سنذكرها لكم اليوم بموضوعنا، عن كيفية الاستعلام عن إضافة موظف جديد في الضمان الاجتماعي 1443.

طريقة الاستعلام عن إضافة موظف في الضمان الاجتماعي

لكي تشترك في نظام التأمين الذي تقوم بتقديمه الهيئة المختصة بالضمان الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، والذي يمكنك من خلاله القيام بالعديد من الخدمات وعلى رأسها تكوين المنزل.

قم بالضغط على هذا الرابط.

وهو الرابط المخصص لموقع الهيئة المختصة بالضمان الاجتماعي، والتي أتاحت مؤخرا تقديم خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت.

بعد الدخول على الرابط يتم اختيار أيقونة إدخال، وذلك من خلال الصفحة الرئيسية التي ستظهر لك بعد القيام بالدخول على الرابط.

ثم قم بتحديد نوع المستخدم والذي يتمثل في الأعمال.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات الشخصية لك مثل: رقم الإقامة الخاصة بك، والرقم القومي بالإضافة إلى رمز التحقق وكلمة السر.

بعد أن تقوم لاستكمال البيانات الشخصية المطلوبة منك، قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

من اختيارات الخدمات المتاحة قم باختيار أيقونة إضافة.

قم باختيار مشترك من داخل المملكة العربية السعودية، لم يسبق له التسجيل من قبل داخل الموقع.

قم بإدخال رقم واسم المشترك باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن ثم قم بإدخال رقم البطاقة القومي للعامل الذي يريد التسجيل، بالإضافة إلى كافة البيانات المطلوبة منك.

قم بالضغط على أيقونة تشغيل، ليتم إظهار كافة البيانات المتعلقة بالمشترك، الذي لم يتم تسجيل دخوله مسبقا على الموقع.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

ثم قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالموظف الذي يريد التسجيل في الخانة المخصصة لرقم الهاتف، ثم قم بالضغط على تعديل.

وبعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، قم بطبع استمارة ثلاثة خاصة بالمشترك بعد الإصدار.

ثم قم بإرسال نموذج الشخص المشترك إلى شركة التأمين.

موعد تسجيل الموظف لدى شركة التأمين

من الجدير بالذكر أن تسجيل الموظفين بهيئة التأمينات الاجتماعية يكون في غضون الخمسة عشر يوم من الشهر القادم.

لذلك قامت الهيئة بالتنبيه على كافة العاملين بضرورة التسجيل خلال المدة المحددة لذلك.

والالتزام بجميع القرارات التي يتم إصدارها، وفي نفس الوقت طالب أصحاب العمل بضرورة تمديد المدة لثلاثة أشهر، حتى يتم تسجيل جميع العاملين بالتأمين.

وكي تعرف كافة الأخبار عن هيئة الضمان الاجتماعي لابد من الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على الموظفين الجدد الوفاء بها من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من برنامج الضمان الجديد، ومن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون الموظفون المتقدمون للحصول على مساعدة مالية من مواطني المملكة العربية السعودية ولديهم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. يستثنى من هذا الشرط ما يلي:

الموظفون من غير السعوديين المتزوجين من سعوديين.

أرملة أو موظفة مطلقة ولديها ولد سعودي الجنسية.

الأشخاص ذوو الإعاقة الحاصلون على بطاقة تنقل.

أيضا، يجب أن يكون دخل العامل على الأقل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. هذا يعادل 1100 ريال للعامل و 550 ريال لفرد أسرة العامل.

لا يمتلك الموظفون أصولًا مالية ذات قيمة كبيرة.

يجب أن تكون جميع شروط ومعايير قواعد الإنفاذ متوافقة مع الموظف عند امتلاك أو استخدام الأصل من أجل تحسين توزيع الدعم المهم المقدم إلى الموظف.

استيفاء جميع متطلبات وزارة العمل المتعلقة بوضع متلقي الضمان بما في ذلك (الرعاية الاجتماعية – الوضع الصحي – الوضع التعليمي).

يجب ألا يقيم الموظفون في أحد مراكز الإقامة الحكومية السعودية، بما في ذلك مراكز الرعاية والمستشفيات والمراكز الطبية والسجون وما إلى ذلك.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الرسمي عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المتقدم، صدر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) بتاريخ 2 إبريل 1442.

الهدف من إطلاق هذا النظام هو تحقيق الاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. لدعم ما يستحقه، جاء النظام لتحقيق عدة أهداف، يتم وصف هذه الأهداف في السطر التالي.

يهدف هذا النظام إلى توفير دعم الحماية الاجتماعية والنقدية للأشخاص المؤهلين.

سنعمل على تطوير وتحسين قدرة القوى العاملة على الاندماج في

سوق العمل وتقديم دورات تدريبية للمستفيدين.

ستساعدك هذه الدورات على زيادة فعاليتها.

تحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.

نحن ندعم الفئات الأكثر حرمانًا لنوفر لهم حياة كريمة.

تحقيق الاستقلال المالي للأسر المستفيدة وتحسين وضعها المادي.

نظام الضمان الاجتماعي

يعد نظام الضمان الاجتماعي العامل في المملكة العربية السعودية أحد أنظمة التكافل الاجتماعي التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر حرمانًا في المملكة العربية السعودية.

يتم دفع دعم الضمان الاجتماعي شهريًا للأسر التي يدعمها نظام الضمان الاجتماعي لتلبية الاحتياجات الأساسية والعيش حياة كريمة.

يعتمد مقدار الدعم المادي على مراعاة عدد الأسر التي تتم تربيتها، وعدد الأطفال الذين بلغوا سن الرشد، وإجمالي دخل أسر الأسر الفقيرة مجهولة الأصل.

هذا النظام هو أحد طرق مساعدة الفقراء في المملكة وسيكون وسيلة للقضاء على الفقر وضمان حياة كريمة للفقراء في المجتمع السعودي.

كيفية الاستعلام عن المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالسعودية

للاستعلام عن المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور، لذا يمكنك اتباع هذه الخطوات لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً أم لا: