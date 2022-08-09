Aramco تعلن سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس اليوم الاربعاء 10/8/2022 للتطبيق غداً الخميس 11/8/2022

سعر البنزين فى السعودية لشهر اغسطس 2022 الذي يعتبر واحدة من أكثر الاسعار التي تستحوذ على محل اهتمامات فئة كبيرة من مواطني المملكة العربية وكذلك المقيمين كونه يعد البنزين واحدة من المواد الأساسية التي تدخل بشكل مباشر فى التحكم فى كافة المجالات التي جاءت بالمملكة اي فى قطاع الإنتاج بشكل عام، لذا تزايدت بشكل كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على اجدد اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة التي نستعرضها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري عبر هذا المقال

سعر البنزين في السعودية لشهر اغسطس 2022

اليوم الموافق ميلادياً يوم 10 اغسطس لعام 2022 تبدأ شركة أرامكو والتي تعتبر الشركة الوحيدة المتحكمة فى حوكمة أسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية على تحديث أسعار مواد البترول داخل المملكة والتي سبق وأن تم نشرها وإعلانها فى مؤتمر صحفي معلن من قبل مسؤولي أرامكو فى مساء يوم العاشر من يوليو الماضي، على ان تبدا إلى حد كبير للغاية مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد إلى حدة كبيرة وملحوظة تجاه التعرف على اجدد أسعار منتجات البترول داخل المملكة التي أكدت شركة أرامكو على ان تاريخ اعلان اجددها سيكون فى مساء يوم الغد بعد تطبيق المراجعة الدورية الشهرية على التسعيرة القديمة قبل البدء فى إعلان التسعيرة الجديدة التي ستطبق لمدة شهرين لذا نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان اجدد اسعار منتجات البنزين

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

نستعرض الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان اخر تسعيرة معلنة من أسعار منتجات البترول والطاقة على مستوى أسعار بنزين 91 او بنزين 95 على النحو التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لت

علماً على ان الاسعار الجديدة سننشرها امام حضراتكم فور ان يتم الاعلان عنها من ارامكو