نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن فتح أبواب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وذلك هو الاختبار الذي يقومون بالتسجيل به للحصول على رخصة التدريس بالمملكة العربية.

ويذكر أن هذا الاختبار نوعان: اختبار عام واختبار آخر تخصصي، وبعد النجاح في الاختبار والحصول على الرخصة المهنية للمعلمين يمكن للمعلمين أن يعملوا في مجال التدريس في مختلف المدارس في المملكة.

ويكون التقديم عبر “قياس Qiyas” ويتم وضعه من أجل اختبار مدى كفاءة المعلم في مهنة التدريس ليدرس للطلاب، حتى يتم اختيار أفضل الأشخاص المؤهلين للتدريس، علاوة على ذلك فهذا الاختبار يضمن للجهات المعنية أو هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، التحقق من امتلاك المعلم للكفاءة المهنية المطلوبة للعمل في مهنة التدريس.

طريقة التسجيل في في اختبار الرخصة المهمية للمعلمين 1444

في غضون ذلك فإن كل من يرغب في العمل في المجال التعليمي في المملكة العربية السعودية والتدريس في المدارس يريد أن يقوم بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وللتسجيل في اختبار الرخصة المهنية يتبع الشخص ما يلي:

• أولا: يذكر أن الشخص الراغب في التقديم في الاختبار يجب عليه الدخول إلى نظام الرخص المهنية على الإنترنت للتسجيل.

• ثانيا: ثم بعد ذلك يمكن للشخص الولوج من خلال النفاذ الوطني الموحد مباشرة، ويقوم بكتابة اسم المستخدم المسجل به في منصة أبشر الإلكترونية.

• ثالثا: ثم بعد ذلك يكتب الشخص كلمة المرور، ويضيف رمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

• رابعا: قبل أن يضغط تسجيل ستصل للشخص رسالة إلى هاتفه المحمول بها رمز، يكتب الرمز الذي وصله، ثم ينقر على زر التسجيل.

• ثم أخيرا يعبئ كل المعلومات المطلوبة، ثم يقوم بإرسال طلبه عبر المنصة الإلكترونية.