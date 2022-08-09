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عمر شويل - جدة شروط متطلبات تمويل قرض العمل الحر sdb.gov.sa بوثيقة العمل للعاطلين ومن يبحث عن فرصة عمل وهو برنامج sdb.gov.sa يهدف ويسعى لدعم الأسر والباحثين عن عمل والذين يواجهون صعوبة الحصول على عمل من أصحاب المهارات الحرفية والريفية المنتجة وهي ضمن برنامج تمويل العمل الحر في قطاعات عمل عديدة، وتأتي وثيقة العمل الحر كمبادرة أطلقتها مؤخراً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك من بهدف خلق منظومة هدفها العمل على تحفيز العاطلين عن العمل لإيجاد ما يناسبهم من فرص عمل، وذلك في إطار عملية تنظيمية لتنظيم وتحفيز العمل الحر، دون انتظار معونات تقدمه الحكومة السعودية للعاطلين عن العمل، فمنظومة العمل الحر تساهم بجدية في توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات من أبناء المملكة، هذا ويتم التسجيل وإصدار وثيقة العمل الحُر بالمملكة عبر إجراءات سهلة وسريعة، وذلك حتى يتمكن الباحثين عن فرص عمل من الاستفادة من كافة الخدمات والمميزات التي توفرها منصة العمل الحر.

شروط تمويل قرض العمل الحر sdb.gov.sa عاطلين باحثين عن عمل “متطلبات” التمويل المُيسر

فئة المواطنين والمواطنات الغير مخدومين من النظام المالي الرسمي.

الموظفين والموظفات الذين يقل راتبهم عن براتب 20 ألف ريال.وذلك في مجال الخدمات التخصصية والنقل التشاركي.

العاطلين والباحثين عن فرصة عمل والذيم لا يمتلكون راتب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة خلال السنوات القليلة السابقة للاستفادة من الموارد البشرية لاستغلال طاقتها من أجل توفير العديد من فرص العمل في كافة المجالات، وبذلك أصبح للباحثين عن فرص عمل ظهير يعتمد عليه، وذلك لتوفير دخل مناسب لحياة كريمة، وتمتد خدمات منصة العمل الحر لتغطي كافة مناطق ومدن المملكة، كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك من خلال رابط منصة العمل الحر وبرامجه التمويلية، تسعى الوزارة إلى تنمية المهارات والخبرات لدى الباحثين عن عمل حر، ودعم وتمويل العديد من الأعمال المناسبة المنتجة، والتي تتميز بالاستدامة، وذلك من خلال منتج “نفاذ”.

ما هي وثيقة العمل الحر freelance.sa/nfaz؟

وثيقة العمل الحر هي وثيقة تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه الوثيقة تمنح لحاملها من المواطنين والمواطنات، والذين يمتلكون مهارة تخصصيه في العديد من الأنشطة، حيث تُتيح وثيقة العمل الحر توفير فرص للعمل بشكل المستقل، وقد حددت وأقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من النشاطات، حيث يمكن التسجيل بها عن طريق رابط موقع منصة البوابة الإلكترونية للعمل الحر.

المميزات التي تقدمها وثيقة العمل الحر

توفير فرصة عمل تناسب ما تمتلكه من خبرة ومهارة.

تساهم في الاستقرار المادي وتوفير دخل يناسب حياة كريمة.

يمكن بعد التسجيل في وثيقة العمل الحر فتح حساب مصرفي تجاري مخصص لفئة العمل الحر.

تقدم الوثيقة حلول دفع (STC Pay) رقمية

الوثيقة تمكنك من التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

الاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية “نفاذ“.

التمتع بالمزايا والخصومات و العروض والتي يتم الإعلان عنها على بوابة العمل الحر.

طريقة التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر freelance.sa/nfaz

زيارة بوابة العمل الحر.

التحقق من وجود نشاطك

الضغط على أيقونة “أصدر وثيقتك”.

إنشاء حساب

توثيق الحساب عبر أبشر.

رفع المستندات المطلوبة.

إصدار وثيقة العمل الحر.

رابط إنشاء حساب أصدر وثيقة العمل الحر لتوثيق أعمالك والاستفادة من المميزات والخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن منتج نفاذ هو منتج تمويلي يقوم عليه “بنك التنمية الاجتماعية” ومنج نفاذ هذا خاص بالمواطنين السعوديين من الجنسين، حيث يمكن من خلال هذا البرنامج تقديم تمويل مُيسر للراغبين والراغبات في الحصول على فرصة عمل، وذلك بهدف توفير دخل شهري مناسب، حيث يمكن لمن لديهم خبرة أو حرفة أو مهارة في مجال معين أن يستفيدوا من هذا التمويل، والبدء في ممارسة عمل حر لحسابهم الشخصي.

برامج العمل الحر

الخدمات التخصصية: وهذه الخدمات يتم تقديمها لمن يمتلكون مهارات وخبرة كبيرة في تخصص معين. برنامج الأسر المنتجة: ويمكن استفادة الأسر المنتجة من برامج العمل الحر، وذلك عن طريق تنمية المهارات التي تمتلكها الأسرة، حيث تقوم الأسرة بإنتاج وبيع ما تنتجه، وهذه المنتجات المنزلية تساعد في زيادة دخل الأسرة، مما يعود على الأسرة برفع مستوى معيشتها. برامج الحرف اليدوية: وتتنوع الحرف اليدوية ما بين حرفة فنية أو حرفة تراثية، حيث يتم استخدام الموارد والخامات المتوافرة في البيئة المحيطة لتحويلها إلى منتج مُصنع سواء يدوياً أو باستخدام الآلات الصغيرة . دعم التنمية الريفية: وتشمل برامج التمية الريفية قطاع الزراعة والمواشي والثروة السمكية، وكذلك الصناعات التي ترتبط بقطاع الزراعة وتربية الماشية، وجميعها أنشطة حرة تساهم في توفير الأمن الغذائي للمملكة. عربات الأطعمة: وهي عربات متجولة تقوم بيع السلع الغذائية والمشروبات والمثلجات وغيرها من السلع، حيث تقوم وزارة وزارة الشؤون البلدية بإصدار تراخيص التشغيل لتلك العربات. خدمة توصيل الطلبات: وهذه الخدمة تتم من خلال المنصات الإلكترونية، وتشمل توصيل السلع الغذائية والكمالية، وذلك من خلال الربط بين مندوب التوصيل والمستفيد من الخدمة، ويتم ذلك عن طريق منصة إلكترونية تتبع مقدم خدمة التوصيل.

رقم هاتف التواصل مع برنامج العمل الحر والبريد الإلكتروني

قرض العمل الحر وشروط الحصول عليه”منتج نفاذ” المسار النقدي

حسب ما جاء على لسان محمد العريني وهو المدير التنفيذي للعمل الحر ببنك التنمية الاجتماعية، وذلك خلال لقاء متلفز على قناة الإخبارية، حيث استعرض الشروط والضوابط الواجبة للحصول على قرض بمبلع 120 ألأف ريال سعودي ” وهو قيمة أعلى قرض يمكن الحصول عليه للعمل الحر، و قرض العمل الحر تحت منتج “نفاذ” وأضاف العريني أن مدة سداد القرض تصل إلى 40 شهرًا، أما عم مسار العربات فتصل قيمة أعلى سقف للقرض إلى 150 ألف ريا، وذلك بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات كاملة.

منتج “نفاذ” التمويلي وأهم أهدافه

العمل على تسهيل مجالات وممارسة العمل الحر. توفير فرص عمل مستدامة. تهيئة المناخ لانتشار الشمول المالي للمواطنين. السعي لرفع مستوى حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة. المساعدة في توفير دخل إضافي للمواطن. العمل على تخفيض نسي البطالة. تنويع فرص العمل للعاطلين والباحثين عن عمل.

الشروط والضوابط للاستفادة تمويل ميسر من منصة العمل الحر

للاستفادة على تمويل منصة العمل الحر يجب على طالب التمويل التسجيل والحصول على وثيقة العمل الحر، وذلك من خلال منصة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، وبعدها يجب استيفاء الشروط التالية:

الحصول على التراخيص اللازمة لبدأ النشاط في مجال توجيه المركبات.

يجب أن يكون الراغب في التمويل مواطنة أو مواطن سعودي الجنسية.

عمر المستفيد يبدأ من 18 عام وحتى 65 عام.

الدخل الشهري للراغب في التمويل لا يزيد عن 20 ألف ريال، وذلك في مجال الخدمات التخصصية.

لا يزيد الدخل الشهري في مجال النقل التشاركي عن 14 ريال.

الوضع المالي والائتماني للمتقدم أو الكفيل يسمح بالحصول على التمويل.

تقديم ضمانات مقبولة لدى بنك التنمية الاجتماعية للحصول على التمويل المُيسر.

حدود التمويل المُيسر المسموح بها والرسوم والضمانات المطلوبة

ينقسم التمويل إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما تمويل نقدي وتمويل عيني، ولا يختلف التمويل النقدي والعيني سوى في قيمة التمويل، أما عن الرسوم الإدارية والضمات المطلوبة فهي واحدة سواء للتمويل النقدي أو العيني، ويتلخص قيمة التمويل والضمانات والرسوم الإدارية في التالي:

حدود التمويل النقدي: لا تتجاوز قيمة التمويل النقدي عن 120 ألف ريال حسب الملاءة المالية

لا تتجاوز قيمة التمويل النقدي عن 120 ألف ريال حسب الملاءة المالية حدود التمويل العيني: لا تتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال حسب الملاءة المالية.

لا تتجاوز قيمة التمويل 150 ألف ريال حسب الملاءة المالية. الرسوم الإدارية للتمويل النقدي أو العيني: رسوم رمزية تحسم من قيمة التمويل قبل صرفه للعميل – يوجد دعم للرسوم لفئات الضمانيين والعاطلين والمعاقين

رسوم رمزية تحسم من قيمة التمويل قبل صرفه للعميل – يوجد دعم للرسوم لفئات الضمانيين والعاطلين والمعاقين الضمانات الخاصة بالتمويل النقدي أو العيني: حسم من جهة عمل حكومية أو كفيل غارم

طريقة التقديم والتسجيل للحصول على تمويل نفاذ للعمل الحر

تقديم الطلب: يتم من خلال زيارة رابط منصة البوابة الإلكترونية ” النفاذ الموحد”. . فحص الأهلية: يتم استقبال الطلب إلكترونيا ثم تبدأ عملية التحقق من أهلية المستفيد للمنتج. طباعة النماذج: يتم تقديم المستندات المطلوبة من النظام وإكمالها وطبعاتها، بعدها يتم تحديد موعد البريد. إرسال المستندات : يقوم المستفيد بإرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد. المعالجة و الصرف: يقوم البنك بصرف قيمة التمويل إلى”المستفيد – المورد – أو الوكيل”.

رابط التقديم على منتج نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

ويتم تقديم طلب منتج نفاذ من خلال الدخول إلى برنامج تمويل العمل الحر، ومنتج نفاذ يُتيح تقديم تمويل مُيسر، ويستفيد منه للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل من العاطلين القادرين على العمل من أصحاب الحرف والمهارات، وذلك من أجل زيادة دخولهم ولم يجدوا فرصة وظيفية.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على قرض العمل الحر، وذلك للعاطلين الباحثين عن فرصة عمل تحقق لهم الاستقرار المادي، حيث أتاحت الحكومة السعودية إمكانية التسجيل على رابط التقديم على منتج نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، كما شرحنا تفاصيل الشروط والضوابط للاستفادة بالتمويل الميسر على منصة العمل الحر،واستعرضنا أيضا جميع برامج العمل الحر المتاحة للتسجيل.