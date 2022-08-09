نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 المطور وخطواته في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إطلاق رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أتيح أمام راغبي التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد إمكانية التسجيل من خلاله للحصول على الدعم حال توفرت شروط الاستحقاق والأهلية في المتقدم، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لم يعد متاحاً سوى من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية فقط، وذلك بعد أن نقلت كافة خدمات الضمان إلى المنصة الجديدة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل في البرنامج.

الضمان الاجتماعي المطور 1444

بدأت وزارة الموارد البشرية في تفعيل ونفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على المرسوم الملكي من القيادة الرشيدة بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الأشد حاجةً واستحقاقاً لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعى الوزارة لتقديم الدعم النقدي المناسب للأفراد المستحقين لضمان حصولهم على ما يغطي احتياجاتهم الأساسية من خلال برنامج الضمان الاجتماعي الجديد.

ولم يتوقف نظام الضمان الاجتماعي الجديد عند تقديم دعم مالي وفقط، ولكنه أصبح يقدم خدمات التأهيل والتدريب والبحث عن فرص العمل المناسبة لكل مستحق بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات ذات العلاقة، ويتوقف استحقاق المتقدم ومدى قابليته لتقديم خدمات التأهيل والتدريب على تصنيف اللجنة الصادر بعد دراسة المقدم، حيث يتم تصنيف المستحقين إلى ثلاثة فئات وهم:

مستحق قابل للتأهيل من أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يكون قادراً على العمل.

المستحق الغير قابل للتأهيل وهم كبار السن وذوي الإعاقات.

مستحق قادر على العمل، وهذه الفئة هي المخاطبة بالبحث عن فرص العمل المناسبة لهم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444

فصلت الوزارة الشق الخاص بالتنمية الاجتماعية عن الشق المتعلق بالعمل والعاملين، وقد أفردت منصة خاصة لكلٍ منهما، حيث تختص منصة قوى بكافة الإجراءات الخاصة بالعمل، بينما تختص منصة الدعم والحماية الاجتماعية بكافة خدمات الضمان الاجتماعي السعودي، و من جانبها أعلنت عن إطلاق منصة الضمان المطور اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي بشكل رسمي.

لتبدأ منصة النظام المطور في استقبال طلبات تقديم ضمان اجتماعي جديد أو استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وكلمة المرور، علماً بأنه يتاح تسجيل دخول منصة الضمان المطور من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال بيانات أبشر للمستفيد.

وبذلك يتاح إمكانية تسجيل جديد وإنشاء حساب في المنصة أو تسجيل الدخول عبر نفاذ، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

⇐ رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

توفر منصة الدعم إمكانية التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور باتباع رابط التقديم على الضمان المطور المرفق بالمقال أعلاه، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

النقر على أيقونة تسجيل جديد بالواجهة الرئيسية لبوابة الدعم.

تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة والتي تتكون من الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور مطابقة للشروط الموضحة، ثم إدخال رمز التحقق الموضح بالصورة، ثم التأشير بعلامة صح في مربع الإقرار بقراءة الشروط والأحكام، ثم أنقر على “تسجيل”.

سيرسل النظام رسالة نصية SMS على الجوال المسجل تتضمن رمز التفعيل أو كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها وأنقر على “توثيق”.

وبذلك تكون قد أنشأت حساباً في منصة الضمان الاجتماعي المطور بنجاح، ولتسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي يجب إدخال رقم الهوية وكلمة المرور، ثم تعبئة رمز التحقق، والنقر على “تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف الموحد حتى يكتمل بنسبة 100%، وتتمثل بيانات التسجيل في الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، ثم تعبئة الاسم والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، ثم اختيار الحالة الاجتماعية (أعزب – مطلق – أرمل).

والإجابة على سؤالي هل من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن ذوي الإعاقة بنعم أو لا، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي، ويمكن الإطلاع على كيفية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الفيديو التالي:

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

سعت الوزارة إلى تسهيل معالجة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين، إلى جانب الحفاظ على الملفات الشخصية لهم، بالإضافة إلى التقييم العادل للأهلية والاستحقاق، لذلك دشنت بوابة الضمان الاجتماعي المطور التي تهدف إلى تقديم الدعم المناسب لمستفيدي البرامج الحكومية المخصصة للدعم من خلال برنامج الضمان الاجتماعي.

وعند التقديم على برنامج دعم الضمان الاجتماعي بعد اتباع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 المرفق، فيجب تعبئة معلومات صحيحة ودقيقة لأن اللجنة المختصة بدراسة الطلبات تقوم بالتحقق من صحة البيانات المدخلة، كما يعتمد الاستحقاق على هذه البيانات إلى جانب المعلومات الواردة عن الجهات ذات العلاقة.

كما يجب الانتباه إلى صحة رقم الآيبان المسجل، وهنا يجب العلم أن لائحة نظام الضمان الاجتماعي قد أوجبت ضرورة وجود حساب بنكي لدى المتقدم الرئيسي، وأن يكون مطابقاً لاسمه حتى يتم القبول بالبرنامج، فبعد التحقق من هذه الأمور يتم تغيير حالة الحساب المصرفي إلى تم التحقق بنجاح.

وعند وجود خطأ أو ليس مطابقاً للاسم، فيتم تغيير حالة الحساب إلى “عدم التحقق”، لذلك يرجى التأكد من صحته والنقر على حفظ البيانات، ويمكن الآن الإطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي 1444، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة توافر بعض الشروط فيمن يرغب التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، علماً بأن النظام الجديد يختلف في شروط وآلياته عن النظام القديم بشكل كلي، لذلك وجب التنويه من جانبنا على ضرورة الإطلاع على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الموضحة بالنقاط التالية:

الإقامة الدائمة على أراضي المملكة. أن يكون سعودي باستثناء كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). أن يقل الدخل الشهري لجميع الأفراد عن الحد الأدنى للمعاش وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع). لا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. استيفاء المتطلبات المتعلقة بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل. متابعة منصات التوظيف المعتمدة. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي المحددة باللائحة. ألا يكون مالكاً لثروات أو أصول عالية القيمة.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

يتاح التسجيل في الضمان المطور لكافة المواطنين المقيمين إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية، وسيتم دراسة الطلب الخاص بكل أسرة أو فرد مستقل من جانب اللجنة المختصة، وبناءً على الدراسة التي أتمتها اللجنة يتم صدور قرار التأهل أو عدم الأهلية، ويتاح التقديم عن طريق منصة الدعم من خلال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444 المرفق.