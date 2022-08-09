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عمر شويل - جدة طريقة تقديم معروض طلب مساعدة مالية لمؤسسة الأمير “عبد العزيز بن فهد آل سعود” وذلك من خلال التواصل المباشر مع المؤسسة على (رقم الهاتف – واتساب – إلكترونيا – بالبريد)، والذي يحتل مساحة واهتمام لا بأس به من قبل المحتاجين من مواطني المملكة السعودية وخارجها، حيث تتميز مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري بالاستجابة السريعة لأبناء وطنه من الفقراء والأشد حاجة الذيم يواجهون صعوبة في مسيرة حياتهم المعيشية، لذلك تعتبر المؤسسة ملاذ لتحقيق طلب المعونة العاجلة التي يسعى إليها مئات بل الآف من أصحاب الحاجات سواء كانت مساعد مالية مقطوعة بمبلغ محدد، أو مساعدات عينية ضرورية لقطاع كبير من مواطني المملكة السعودية، وقد يجد البعض صعوبة في التواصل المباشر مع الأمير عبد العزيز بن فهد أو التواصل مع مؤسسته الخيرية، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير الذي يوضح طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز للحصول على ما يبتغونه من مساعدات.

“لأصحاب الحاجات” مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد مالية وديون غارمين “تواصل مباشر”