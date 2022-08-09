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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن حالة التأمين من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طرق لمعرفة حالة تأمينهم من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطنين والمقيمين في المملكة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية الكاملة، ومن خلال: باختصار بالإضافة إلى توضيح الخدمات الإلكترونية التي تغطيها وثيقة التأمين الخاصة بمجلس التأمين الصحي التعاوني، لدينا شهادة بوليصة تأمين تعرف على آلية طلب الحالة.
الاستعلام عن حالة التأمين من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني
سواء كنت مواطنًا سعوديًا أو أجنبيًا، فإن وضع تأمينك الصحي واستلامه بلا شك من الأمور المهمة والضرورية لضمان تحملك للعبء الطبي.
وهكذا زادت عملية البحث والاستعلام عن حالة التأمين والتأمين الصحي من المواطنين والمقيمين من خلال العديد من المنصات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية وخاصة موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني بشكل ملحوظ.
إن حكومة المملكة العربية السعودية مسؤولة عن تسهيل عملية الحصول على معلومات عن حالة التأمين من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني، بما في ذلك جميع العاملين في المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص،.
طريقة الاستعلام عن حالة التأمين الطبي بواسطة رقم الهوية أو رقم الإقامة
ضمن الخدمات التي يقدمها موقع مجلس التأمين الصحي التعاوني، يمكن استخدام رقم هوية المواطن السعودي أو المقيم لتحديد حالة التأمين الصحي باتباع الخطوات التالية:
- أولاً، انقر هنا للوصول إلى الموقع الإلكتروني لمجلس التأمين الصحي التعاوني.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
- انقر فوق خدمة الاستعلام عن حالة التأمين.
- الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لشركة التأمين.
- انقر فوق رمز طلب معلومات التأمين.
- أدخل رقم هوية مواطن سعودي أو رقم تصريح إقامة أجنبي.
- أدخل الرمز الذي يظهر على الواجهة الرئيسية وانقر فوق “موافق”.
- بعد فترة، سترى صفحة تحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بوثيقة التأمين الخاصة بك أمامك حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت بوليصة التأمين الخاصة بك صالحة أو منتهية الصلاحية ومتى سيتم تجديدها.
الخدمات التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني
يعد مجلس الضمان الصحي التعاوني إحدى الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
وقد تم إنشاؤه وفقًا للمادة الرابعة من لائحة المجلس الوزاري السعودي لعام 1420 هـ.
بهدف تقديم رعاية طبية كاملة للمواطنين السعوديين والمقيمين.
بعد تعلم كيفية معرفة حالة التأمين من خلال مجلس التأمين الصحي التعاوني، ستتعرف على ما يلي حول الخدمات الطبية التي يغطيها التأمين الصحي التعاوني:
- يغطي الفحوصات الطبية والعلاجات وعبء الأدوية في العيادة.
- جميع الاحتياطات التي يتخذها المواطنون والمقيمون من تطعيمات وصحة الأم والطفل.
- إجراء جميع الدراسات الطبية والتجريبية بما في ذلك الشائعات والاختبارات على حسب الحالة الطبية.
- تعويض نفقات المعيشة والعلاج في المستشفيات العامة، بما في ذلك الولادة المهبلية والقيصرية.
- علاج لجميع الأمراض المتعلقة بطب الأسنان واللثة.
- ولكن يرجى ملاحظة أن عملية تقويم الأسنان وتركيب طقم الأسنان غير مشمول في بوليصة التأمين.
- وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الخدمات يتم تنفيذها دون المساس بما هو مطلوب من خدمات نظام الضمان الاجتماعي.
- ودون التدخل في الخدمات التي تقدمها الشركات والمستشفيات الخاصة المرتبطة بالأفراد والمؤسسات الأخرى.
أهداف التأمين الصحي
يهدف التأمين الصحي إلى تحقيق أهداف محددة، كل في مصلحة المواطنين والمقيمين، وبالتالي في مصلحة المملكة بأكملها،هذه الأهداف هي:
- نقدم أفضل رعاية طبية للمواطنين والمقيمين في إطار المؤسسات الطبية المختلفة.
- خفض سعر تكاليف العلاج الإجمالية من خلال توزيع تكاليف العلاج على مجموعات من الناس.
- تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم. توفير رعاية أفضل لمرضى السكر.
كيفية التسجيل في مجلس الضمان الصحي الاجتماعي
يمكنك التسجيل في وزارة الصحة باتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي.
- حدد تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية، ثم انقر فوق إنشاء حساب جديد في الأسفل.
- ستظهر شاشة تطلب المعلومات وستحتاج إلى إدخال المعلومات التالية للانضمام إلى مجلس التأمين الصحي:
- معلومات اساسية
- اسم الشخص
- اسم الاب
- اسم الجد
- اسم العائلة
- تفاصيل الحساب
- كلمة السر
- تأكيد كلمة المرور
- بيانات المتصل
- رقم الهاتف المحمول – يجب أن يبدأ رقم الهاتف المحمول بالرقم 05.
- خدمة البريد
- أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة.
- إقرار بأنك على دراية بالشروط وعليك الالتزام بالامتثال لها.
- سيتم إرسال بريد إلكتروني لتنشيط حسابك إلى عنوان بريدك الإلكتروني، يجب عليك اتباع هذا البريد الإلكتروني لتفعيل حسابك.
- إذا كنت تريد منا إعادة إرسال بريدك الإلكتروني لتنشيط هذا الحساب، فيرجى تقديم اسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني ورمز المستخدم من الرابط التالي إلى الموقع.
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