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عمر شويل - جدة طريقة رفع إيقاف الخدمات على ناجز najiz.sa النفاذ الوطني لطلبات المحاكم 1444 “الخدمات العدلية” على رابط موقع المنصة الوطنية الموحدة www.my.gov.sa حيث تعتبر خدمة تقديم الطلبات على القضايا من منظومات الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة العدل السعودية، وساهمت هذه الخدمة في رفع الخدمات من خلال رابط نوقع ناجز على المنصة الوطنية الموحدة، ويتنوع وينقسم رفع إيقاف الخدمات إلى نوعين، وهما رفع الإيقاف نهائياً، ورفع الإيقاف الموقت، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات رقع إيقاف الخدمات من خلال منصة ناجز عبر المنصة الوطنية السعودية الموحدة.

طريقة رفع وإلغاء إيقاف الخدمات ناجز نفاذ najiz.sa محكمة تنفيذ وزارة العدل “النظام الجديد”

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما يتعرض بعض المواطنين لمخالفات قانونية تقتضي عقوبة معينة، على سبيل المثال عدم الالتزام بسداد مديونية أو قرض، وعدم الوفاء بالسداد يعرضه لإيقاف الخدمة عنه،حيث تقوم الهيئات والجهات لتي لم يلتزم المواطن بسداد حقوهما بإيقاف الخدمات عنه، ومن جانب حرص وزارة العدل على إنجاز بعض الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين تعرضوا لإيقاف الخدمات، فكان الحل عبر منصة ناجز، ولكن رفع العقاب بصورة نهائية أو مؤقته وإتاحة الخدمات الموقوفة قد يشمل بعض الخدمات، بينما هناك بعض الخدمات قد لا شملها.

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ومن الجدير بالذكر أن الالتزام بالقوانين السعودية سواء للمقيمين أو المواطنين يجنبهم إيقاف الخدمات، حيث أن المخالفة سواء كانت مالية أو قانونية لها عواقب، ومن بين تلك العواقب إيقاف الخدمات، مما يؤدي لعجز طالب الخدمة عن أداءها، وتيسيرا وتسهيلاً لمن تعرضوا لإيقاف الخدمات، فقد تم العمل بنظام رفع إيقاف الخدمات، والفيديو السابق يوضح ويشرح طريقة تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات.

درجات إيقاف الخدمات على المواطنين

تتنوع المحالفات وعدم الالتزام بالقوانين، وبالتالي تتنوع درجات إيقاف الخدمات، إلا أنه يوجد خدمات يمكن إيقافها كإجراء عقابي لحين إزالة المخالفة وأثارها، ولكن يوجد خدمات أخرى لا يمكن إيقافها، فهي معفية من الإيقاف لتعلقها بالحياة المعيشية والصحية للمواطن، هذا وقد أخذت وزارة العدل بالتدرج في إيقاف الخدمات عن المواطن، وذلك وفق درجة المخالفة، وإعطاء المواطن فرصة لتوفيق وضعة المالي أو القانوني، أما عن الخدمات التي يمكن إيقافها والتي لا يمكن إيقافها فهي كالتالي:

الخدمات التي يمكن رفع الإيقاف عنها

التوقف عن تجديد الهوية الوطنية.

إيقاف تجديد رخصة القيادة والسير للمركبة.

عدم تجديد جواز السفر.

الاستفادة من خدمات الوزارات الحكومية

الخدمات التي لا يمكن إيقافها

الخدمة الصحية.

خدمات التعليمية.

استخدام المواصلات

الحساب البنكي بما يضر بأساسيات الحياة.

طريقة رفع الإيقاف عن الخدمات بمحكمة تنفيذ najiz.sa وزراة العدل 1444

وتعتبر خدمة رفع إيقاف الخدمات عن المعاملات تأتي في إطار حرص وزارة العدل على تقديم خدمة إلكترونية سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين، وذلك بهدف توفير وقتهم في الذهاب إلى المحاكم للحصول على الخدمة، حيث يمكن لطالب الخدمة استكمال طلبه إلكترونيا وإعادة إرساله، كما وفرت الوزارة خدمه إشعار مقدم الطلب عند قبول أو رفض طلبه.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم التفاصيل الخاصة بطريقة رفع إيقاف الخدمات سواء الحكومية أو الأهلية، حيث يمكن رفع وإلغاء إيقاف الخدمات من خلال بوابة منصة ناجز وزارة العدل “محكمة التنفيذ”، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال رابط وفرته البوابة لتقديم طلب رفع إيقاف الخدمات، وفي حال كان لديكم أي استفسارات تخص إلغاء إيقاف خدمات المواطنين، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.