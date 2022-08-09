كم نسبة الدعم السكني لمستفيدي الضمان ومتى الصرف؟

كم نسبة الدعم السكني أو كم مبلغ الدعم السكني للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية وأبرز شروط استحقاق الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودية؟ جميعها استفسارات عديدة تم تقديمها من خلال المواطنين ممن قاموا بتسجيل طلبهم إلى الوزارة وينتظرون لحظة الإعلان عن النتائج، وقد وفرت الوزارة جواب كم ينزل الدعم السكني بالإضافة إلى إطلاق حاسبة الدعم السكني الإلكترونية من خلال رابط صندوق التنمية العقارية.

كم نسبة الدعم السكني

يعتبر برنامج سكني واحد من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية وساعد في نجاحه التعاون مع صندوق التنمية العقارية لتقديم أفضل الحلول والممارسات إلى المستفيدين من المواطنين الذين يسألون كم نسبة الدعم السكني في السعودية، وهي كما يلي:

يحصل المواطن الذين لا يزيد راتبه عن أربعة عشر ألف ريال سعودي على نسبة الدعم السكني كاملة.

بينما المواطن السعودي الذي يتقدم ويحصل على راتبه من 14 ألف وحتى مبلغ 15 ألف ريال على نسبة 95% من الدعم.

أما الأسر التي يزيد راتبها أو صافي الدخل الشهري عن ستة عشر ألف ريال سعودي فإنها تحصل على نسبة الدعم السكني 90%.

وقد أكدت الوزارة على أن الحاصلين على رواتب تبدأ من سبعة عشر ألف ريال سعودي فإنها تحصل على الدعم السكني بنسبة 85%.

حاسبة الدعم السكني الصندوق العقاري

يمكن معرفة قيمة الدعم السكني من خلال موقع صندوق التنمية العقاري الجديد والذي يوفر الحاسبة لمعرفة قيمة الدعم أو الأقساط ويستخدم وفق التالي:

الدخول إلى موقع الصندوق العقاري.

اختيار حاسبة الدعم السكني.

يكتب العميل قيمة التمويل.

ثم يدخل مدة التمويل.

عليه أن يُحدد قيمة الدخل الشهري ثم يختار حساب.

متى صرف الدعم السكني لهذا الشهر

قامت الحكومة السعودية بتوحيد صرف الرواتب مؤخرًا كما أنها أعلنت عن موعد نزول الدعم السكني وهو يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي إلا إذا كان هذا اليوم متوافق مع يوم الجمعة أو يوم السبت الإجازة الأسبوعية للبنوك في السعودية، وبعد التعرف على كم نسبة الدعم السكني يمكن التقديم على برنامج سكني من خلال منصة سكني الإلكترونية.