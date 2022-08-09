نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت نزول حساب المواطن استعلام الدعم للمستحق وحالات تسجيل المتزوجة كمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن وقت نزول حساب المواطن للدفعة 57 التي سيتم البدء في صرف مستحقاتها بعد قليل، مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، وهو الحدث الأهم الآن للكثير من الأسر السعودية التي تم شمولها ضمن البرنامج وينطبق عليها شروط الأهلية والاستحقاق، حيث أنه من المقرر إبداع حساب المواطن من الساعة 12 من مساء اليوم، وتبدأ البنوك في الصرف بشكل تدريجي حتى تنتهي من إيداع الدفعة في الحساب البنكي لكل المستحقين، وكان البرنامج قد تحدث عن أخد الحالات الهامة التي تمكن المتزوجة من التسجيل كمستفيد، بعد قيام البرنامج بتوضيح خطوات الإفصاح عن الدخل منذ أيام قليلة ونشر الخطوات ومصادر الدخل على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

متى وقت نزول حساب المواطن الدفعة 57

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة رقم 57 في حسابات المستفيدين المسجلة لدى البرنامج، وتحدد يوم العاشر من أغسطس والذي يوفق الأربعاء أي يوم من منتصف الأسبوع ولا يوافق أي عطلات أو إجازات رسمية، وحول وقت نزول حساب المواطن فسيكون بمشيئة الله بداية من الساعة 12 من منتصف الليل، أي بعد دقائق قليلة، وفي الوقت الحالي يمكن لأي مستفيد الدخول على حسابة والتأكد من نتائج الأهلية، وأن حسابة مؤهل خاصةً للمستفيدين المستجلين حديثاً ومن تم قبول طلباتهم واستوفت الشروط في البرنامج، واجتاز نتائج الأهلية بنجاح

حاسبة حساب المواطن

من البوابة الإلكتروني لحساب المواطن قم بتسجيل الدخول على حسابك في البرنامج، واستخدم خدم حاسبة حساب المواطن التي منها تستطيع حساب قيمة مبلغ الدعم بشكل تقديري، في حالة كنت مؤهل ومنطبق عليك شروط الاستحقاق، وعند إيداع المبلغ في حسابك قم بمقارنته بالمبلغ التقديري للدعم، في حالة كان هناك اختلاف بين القيم، سيكون من حقك تسجيل شكوى على قيمة الدعم.

تسجيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد

خمس حالات يمكن منها تسجيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد رئيسي، والحالات هي:

المهجورة

المتزوجة من غير سعودي.

عائلة سجين

عائلة فاقد الأهلية.

من كان زوجها غائباً.

ويتم التسجيل بنفس الخطوات التي يتبعها أي مستخدم يتقدم على البرنامج من البوابة الإلكترونية، مع رفع المستندات التي تثبت الحالة.

استعلام حساب المواطن الدفعة 57

الدخول على البوابة الإلكتروني من موقع حساب المواطن وإدخال بيانات المستخدم وهي كلمة السر والاسم، ثم التحقق من نتائج الأهلية، بعدها قم بحساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري، عقب ذلك انتظر حتى بدء إيداع الدعم في الحساب البنك، وتأكد من نزول الدفعة في حسابك وكم مقدراها.