نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرفها صح … أفضل طرق الاستعلام لمعرفة العنوان الوطني السعودي || رابط التسجيل في العنوان الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة العنوان الوطني ، يتساءل الكثير من المواطنين أحيانًا كيف يعرفون العنوان الوطني الخاص بهم في المملكة العربية السعودية، من المعروف أن عناوين الأشخاص جزء من هويتهم الوطنية، ونتيجة للتطورات التكنولوجية، أصبح من الممكن البحث عن عنوان مواطن أو تحديد مكانه عن طريق إدخال رقم الهوية أمرًا سهلاً عن الطفرة التكنولوجيا التي يشهدها العالم.

معرفة العنوان الوطني

خدمة العنوان الوطني هي خدمة حكومية يقدمها البريد السعودي بشكل أساسي لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية. هذه آلية لإضافة العناوين والأرقام إلى جميع المباني الثابتة التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها لاحقًا.

هذا يجعل الأمر أسهل إذا كنت ترغب في زيارة الأصدقاء أو الأقارب في مدن أخرى أو الذهاب إلى متجر تجاري حيث لا تعرف موقعهم بالضبط، وهناك أيضًا فوائد للمنتجات المستوردة من الخارج في هذه الحالة، تحتاج شركة الشحن إلى عنوان ثابت وموثوق من خلال العناوين المحلية.

كيف أعرف العنوان الوطني الخاص بي في السعودية؟

تمت الموافقة على خدمة العنوان الوطني من قبل البريد السعودي لتبسيط وتبسيط عملية تحديد مواقع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تخصص خدمة البريد السعودي عناوين للمواطنين الأفراد. تم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الخطابات الوطنية، والتي تحولت لاحقًا إلى نظام عناوين على مستوى المملكة من أجل مواكبة التطورات الاستراتيجية التي تشرف عليها الحكومة.

أما بالنسبة لمكون العنوان الوطني، فإن المعلومات المتوفرة من خلال الخدمة البريدية تشير إلى أن نظام العنوان يوفر مجموعة كاملة من العناوين لكل مركز ومدينة ومحافظة وقرية بالمملكة باستخدام أحدث الطرق المعروفة والشاملة، يشير إلى نظم المعلومات الجغرافية.

ما المقصود بالعنوان الوطني؟

وإليك مكونات العنوان الوطني بالتفصيل:

رقم المبنى: هو رقم خاص وفريد ​​يحدد مبنى سكني أو تجاري ضمن رمز بريدي ويتكون من أربعة أرقام.

اسم الشارع: يعني اسم الشارع الذي يقع فيه المدخل الرئيسي لمبنى سكني أو تجاري.

اسم الحي: اسم الحي الذي يقع فيه المبنى.

المدينة: اسم المدينة التي يوجد بها العنوان الوطني.

الرمز البريدي: يتكون الرمز البريدي من 5 أرقام، يمثل كل منها موقعًا.

اللاحقة: اللاحقة عبارة عن رقم مكون من 4 أرقام مشابه لرقم المبنى.

كيفية الاستعلام على عنوان وطني في المملكة العربية السعودية برقم التعريف

إذا كنت مهتمًا بالسؤال: (كيف تبحث عن عنوان وطني في المملكة العربية السعودية برقم الهوية؟) أولاً، تحتاج إلى التسجيل في خدمة العنوان الوطني، ثم اتبع الخطوات التالية:

أولاً، عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتحقق من العنوان الوطني.

انقر فوق أيقونة (Registered Address Management).

اكتب رقم التعريف الخاص بك في المكان المخصص.

أدخل رقم هاتف المستخدم، بافتراض أنه نفس الرقم الذي سجل به سابقًا.

حدد خانة الاختيار (تأكيد الجنسية).

يرجى الانتظار حتى نعرض جميع تفاصيل العنوان للبلد المسجل باسم المستخدم الخاص بك.

لاحظ أنه يمكنك إضافة عدة أشخاص إلى نفس عنوان البلد بالإضافة إلى السماح بعملية تغيير بيانات العنوان المضافة مسبقًا.

مهام خدمة العنوان الوطني للمملكة العربية السعودية

خدمة العنوان الوطني هي عملية استعلام انتقالية من العناوين الوصفية إلى البريد الإلكتروني أو العناوين الرقمية لتسهيل العثور على مواقع الويب على جميع المواطنين والمقيمين.

لذلك فإن جميع مناطق ومدن وقرى المملكة لديها طريق عنوان واحد قياسي، مما يسهل التعامل معها وإدارتها.

يعتبر المشروع من أفضل المشاريع الحضارية بالإضافة إلى الاعتمادات الدولية مثل الاتحاد البريدي العالمي (UPU).

ما هي خريطة العنوان الوطني؟

تحتوي خريطة العنوان الوطني على الترقيم الصحيح لجميع المباني داخل المملكة، وتحتوي على أسماء الشوارع والطرق الرسمية الصحيحة داخل المملكة، وتحتوي على أسماء المباني الصحيحة.

إذا كنت ترغب في العثور على مكان محدد في المملكة العربية السعودية، فعليك الحصول على عنوان ذلك البلد للحصول عليه، يمكنك البدء في البحث عن هذا الموقع من خريطة عنوان البلد.

تحتوي هذه الخريطة على جميع المباني والمحلات التجارية في المملكة وعناوينها الدقيقة، انتقل إلى المكان الصحيح وانقر لرؤية العنوان الكامل لتلك الدولة.

كيفية إضافة العنوان الوطني في المملكة؟

تعمل جميع المؤسسات الآن فقط مع العناوين المحلية مع التفاصيل الكاملة، مما يؤدي ببعض البنوك إلى التوقف عن خدمة العملاء حتى يتم إضافة العناوين المحلية، حيث يمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل بالبحث في محرك بحث أو باستخدام الرابط https://register.address.gov.sa/ar/ وتسجيل الدخول إلى عنوان بلدك.

يقدم هذا خيارين لتسجيل المواطنين والمقيمين الجدد، وإدارة العناوين المسجلة، وإضافة أفراد الأسرة، وتحديث العناوين.

يعرض هذا شروط الخدمة، يجب أن تقرأ وتوافق على هذا.

إذا تم تمكين الموقع على جهازك، فلديك خياران لاختيار عنوانك الحالي، بما في ذلك الموقع التلقائي بناءً على موقعك الحالي.

أضف تفاصيل مثل مدينتك ومنطقتك واسم الشارع ورقم الشارع.

إذا كنت لا تعرف رقم الشارع، يمكنك البحث عنه على خريطة العنوان.

يتم تأكيد الموقع على الخريطة، لذلك تحتاج إلى تأكيد ذلك.

يتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة بها بياناتك الشخصية مثل الجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني والجنس وحالة الإقامة.

أخيرًا، بعد التحقق من جميع البيانات، يمكنك التسجيل مباشرة.

رابط التسجيل في العنوان الوطني الجهات الحكومية الاهلية

يمكن للهيئات الحكومية التسجيل عبر الإنترنت في العناوين على مستوى الدولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ البريد السعودي .

انقر فوق حقل “التسجيل الحكومي” في واجهة الصفحة الرئيسية.

تقديم المتطلبات التالية:

شيك مصدق باسم المنظمة لخدمة البريد السعودي. طلب التسجيل على عنوان محلي. يرجى زيارة أي ممثل رسمي لمكتب البريد السعودي بالمتطلبات المذكورة أعلاه لإتمام عملية التسجيل.

أخيرًا، يمكن التسجيل لدى إحدى الجهات الحكومية في المملكة عن طريق التسجيل بعنوان محلي واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية التي يوفرها موقع العنوان المحلي بنجاح.

رابط التسجيل في العنوان الوطني لقطاع الأعمال

يبحث العديد من مالكي الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية عن طريقة للتسجيل بعنوان محلي لقطاع أعمالهم، ويمكن القيام بذلك على النحو التالي: